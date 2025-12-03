Ulkomaat
3.12.2025 08:49 ・ Päivitetty: 3.12.2025 08:49
Entiselle EU-pomolle korruptiosyytteet
EU-komission entistä varapuheenjohtajaa Federica Mogherinia ja kahta muuta ihmistä vastaan on nostettu petos- ja korruptiosyytteet, kertoo Euroopan syyttäjänvirasto lausunnossa.
Kolmikko otettiin kiinni eilen. Heidät on sittemmin vapautettu, koska syyttäjän mukaan heidän pakoriskinsä ei ole suuri.
Korruptioepäilyt liittyvät muun muassa EU:n rahoittamaan uransa alussa olevien diplomaattien koulutusohjelmaan, jota Mogherini johtaa.
Mogherini on toiminut myös EU:n ulkopoliittisena edustajana vuosina 2014-2019.
