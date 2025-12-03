Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.12.2025 08:49 ・ Päivitetty: 3.12.2025 08:49

Entiselle EU-pomolle korruptiosyytteet

AFP / LEHTIKUVA / CHIP SOMODEVILLA

EU-komission entistä varapuheenjohtajaa Federica Mogherinia ja kahta muuta ihmistä vastaan on nostettu petos- ja korruptiosyytteet, kertoo Euroopan syyttäjänvirasto lausunnossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kolmikko otettiin kiinni eilen. Heidät on sittemmin vapautettu, koska syyttäjän mukaan heidän pakoriskinsä ei ole suuri.

Korruptioepäilyt liittyvät muun muassa EU:n rahoittamaan uransa alussa olevien diplomaattien koulutusohjelmaan, jota Mogherini johtaa.

Mogherini on toiminut myös EU:n ulkopoliittisena edustajana vuosina 2014-2019.

