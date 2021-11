Epäily: taksikuski seurasi naista asuntoon ja raiskasi – Helsingin poliisi: seksuaalirikosepäilyjä tänä vuonna jo 23

Helsingin poliisi tutkii tapausta, jossa noin 30-vuotiaan taksinkuljettajan epäillään raiskanneen nuoren naisen matkan jälkeen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Epäilty rikos tapahtui myöhään lauantai-iltana 20. marraskuuta. Poliisin mukaan tapahtumat alkoivat, kun taksikuski oli vienyt naisen tämän kotiin.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että matkan jälkeen taksikuski seurasi naista asuntoon ilman lupaa. Nainen käski miestä poistumaan ja kävi nukkumaan. Jonkin ajan kuluttua hän heräsi siihen, että epäilty teki hänelle seksuaalista väkivaltaa.

– Epäillyn henkilöllisyys saatiin selville taksisovelluksesta, rikostarkastaja Jari Koski kertoo tiedotteessa.

Helsingin poliisissa on havaittu, että taksinkuljettajia on epäilty enenevissä määrin erilaisista seksuaalirikoksista viime vuosina. Taksinkuljettajien tekemiksi epäiltyjen seksuaalirikostapausten määrä on noussut vuoden 2018 kesästä alkaen. Tämän vuoden aikana epäilyjä on ollut 23.

Helsingin poliisin selvitys kattaa törkeät raiskaukset, raiskaukset, raiskauksen yritykset, pakottamiset seksuaaliseen tekoon ja seksuaaliset ahdistelut.

Tyypillisesti epäillyt seksuaalirikokset on tehty yöllä taksissa, reitillä taksista kotiin tai taksimatkan jälkeen asianomistajan kotona. Rikoksista epäillyt ovat olleet miehiä, ja he ovat kohdistaneet tekonsa naisiin.

– Joissain tapauksissa uhrille on tarjottu ilmaista kyytiä kotiin, ja näin saatu hänet taksin kyytiin, Koski kertoo.

”Luonnollisesti valtaosa taksikyydeistä on edelleen turvallisia.”

Poliisin mukaan epäilty on ollut tiedossa 41 seksuaalirikoksessa. Eri rikoksesta epäiltyjä oli kaikkiaan 30 henkilöä.

Poliisi kertoo, että vuosina 2019-2021 tiedossa olevat seksuaalirikoksista epäillyt taksinkuljettajat ovat olleet pääosin kotoisin Lähi-idän ja Etelä-Aasian sekä Itä- ja Länsi-Afrikan alueilta. Yhdessä tapauksessa epäilty on ollut kotoisin Suomesta.

Kaikkien tapausten epäillyt eivät ole poliisin tiedossa, eli poliisi ei myöskään tiedä epäiltyjen taustoja.

– Poliisi korostaa, että luonnollisesti valtaosa taksikyydeistä on edelleen turvallisia. Tämä havaittu ilmiö takseissa koskee vain hyvin pientä osaa taksimatkoista ja taksinkuljettajista. On myös varsin todennäköistä, että poliisin tietoon on tullut vain osa matkustajiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Kaikista rikoksista ei tehdä viranomaisille ilmoitusta, Koski korostaa.

Poliisihallitus on selvittänyt valtakunnallisesti takseihin liittyviä seksuaalirikoksia. Selvityksestä tiedotetaan mahdollisesti, kun se on valmistunut.