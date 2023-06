Epätasaista valoa vai peräti suttua? – Krista Kiuru arvioi, millaista taidetta tulee seuraavat neljä vuotta

Kansanedustaja, edellisen hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on paljastanut tällä viikolla aivan uuden puolen osaamisestaan. Hänen maalauksiaan ja digitaalista taidetta, joilla hän kertoo tuntemuksiaan päättäjänä, oli esillä Helsingissä ja näyttely siirtyy ensi viikolla Poriin. Marja Luumi Demokraatti

Epätasaista valoa -taidenäyttely on laaja katsaus Kiurun ajatuksiin ja tunnelmiin taiteen keinoin niin ministeri- kuin oppositiovuosilta 2011-2023.

Monelle taiteen tekeminen on terapiaa ja rentoutumisen keino kiireen keskellä – niin Kiurullekin, mutta ei ainoastaan sitä.

– Kun on vaikea valinta edessä tai hankala ongelma ratkaistavana, maalaaminen avartaa ja jäsentää omaa ajattelua. Joskus sitä tarvitsee älynväläyksiä, Kiuru kertoo taiteen tekemisen monista merkityksistä Demokraatille.

Värimaailma ja viivat heijastelevat myös mielenmaisemaa hänen töissään – milloin viiva on katkonaista ja värit himmeät, milloin viiva on selkeä ja värit kirkkaat tai vähintään valoisan utuisat.

ENTÄPÄ millaista taidetta Kiurulta on odotettavissa seuraavat neljä vuotta oppositiokansanedustajana?

– Värit ovat aika varmasti tummansävyisiä, lähinnä mustaa ja sinistä. Ei siinä kyllä selvää viivaa eikä linjaa tule olemaan. Katsotaan nyt, kuinka epäselvää ja suttuista näkymää maalauksissa näkyy.

Krista Kiuru jätti perhe- ja peruspalveluministerin tehtävät tiistaina. Hän kuvaili eilen tunnelmiaan sekä haikeiksi että helpottuneiksi samalla, kun esitteli taidettaan Helsingin Paasitornissa.

-Hyvuinvointialueiden toimijoita sekä sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä, näitä sote-kentän todellisia ammattilaisia, tulee monin tavoin ikävä. Heillä on näkemys, miten ihmisten hyvinvoinnista huolehditaan.

Kiurulla on ollut aina luja usko suomalaisiin asiantuntijoihin. Hän toivookin, että heitä kuunnellaan siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei, kun uuden hallituksen ohjelmaa aletaan laittaa käytäntöön.

TOISAALTA hän tuntee olonsa todella helpottuneeksi, koska edellinen hallituskausi kriiseineen on tuntunut myös perhe- ja peruspalveluministerin kintereissä. Kiuru pohtii, että taidenäyttely on tietynlainen katsaus siihen, millaista päättäjän arki on ollut kriisien pyörteissä.

– Taide puhuu omaa kieltään siitä, mitä ajatuksia mielessäni on pyörinyt.

Hän painottaa, ettei politiikassa jaksa pitkään – Kiuru itse on ollut johtopaikoilla noin 16 vuotta – jollei energiaa saa jostain aivan muusta. Joillekin se on urheiluharrastus, hänelle taiteen tekeminen.

Taideharrastus alkoi, kun Krista Kiuru sai lahjaksi öljyvärit. Hän ajatteli ensin alkavansa maalata kunhan jää eläkkeelle. Ystäväpiiri patisti häntä ryhtymään vain toimeen, eikä jäädä odottelemaan ”joskus sitten”.

Hän maalasi aluksi öljyväreillä, mutta asunto- ja viestintäministerin pesti vuonna 2011, ensimmäinen ministeritehtävä, sekoitti aikataulut niin, että aikaa vievä öljyvärimaalaus sai jäädä. Rinnalle tuli taiteenteko iPadilla – vasemman käden yhden sormen tekniikalla. Digitaalinen taide on nyt näyttelyssä printattuna canvas-kankaalle.

Näyttelyn nimikkoteos Epätasaista valoa on Kiurulle erityinen. Hän sanoo olevansa ääripositiivinen ihminen kaikissa olosuhteissa. Maalaus kuvastaa sitä.

– Lähden siitä, että joka aamu herään päättämällä, että tästä tulee hyvä päivä. Siksi epätasaisessakin valossa vaikeinakin aikoina näkyy – – aina jotakin valonkajoa, joka kantaa ja vie eteenpäin.

SOSIAALI- JA TERVEYSHUOLLON uudistusta tehtiin monin eri hallituksen voimin SDP:n ollessa hallituksessa ja sen ulkopuolella. Digitaalitekniikalla tehtyjen taulujen nimet kertovat paljon vaikeasta matkasta: Pattitilanne, Sote-paikkailua, Sote-säätöä, Brainstorming… Värimaailmaa hallitsee punainen.

– Jollakin tavoin töistä kuvastuu myös sydämellisyyttä, kun yritimme saada sosiaali- ja terveydenhuollon hengittämään oikealla tavalla. Mutta kyllä se aikamoista säätöä oli, ja mutkia tuli matkaan ja pattitilanteita tälläkin hallituskaudella. Oli paikkailtavaa ja fiksattavaa, Kiuru muistelee.

Korona-ajan maalauksia hän kuvailee aika synkeiksi, mutta ”sellaistahan se oli”. Kiuru kiitti sosiaali- ja terveysministeriön virkakuntaa molempina pahoina koronavuosina lahjoittamalla ihmisille kiitokseksi akvarelli- ja digitaalisia taulujaan.

Akvarelleja näyttelyssä ei pahemmin ole, koska ”en kehdannut pyytää tauluja takaisin lainaan näyttelyn ajaksi, enkä edes tarkasti edes muistanut, mikä taulu kenelläkin oli”, hän nauraa.

TAIDE auttaa myös jaksamaan, ja jaksamista arkeen on myös tarvittu, sillä Kiurun sanoin: ”Me teimme sen, mitä piti tehdä”.

– Saimme viime hallituskaudella todella paljon uudistuksia aikaan ihmisten hyvinvoinnin hyväksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon remontti on ollut iso tulevaisuuden teko. Toivon, että vasta aloittaneet hyvinvointialueet saisivat työrauhan.

Hänestä näyttää kuitenkin siltä, että seuraaja, perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso on pakotettu pelkästään säästöihin.

– Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat investointeja ihmisiin, mutta nyt näyttää siltä että sote-sektorista on tulossa pelkkä kuluerä. Noin 1,4 miljardin säästöt ovat tuhoisia ja Suomen taloudellinen kestävyysvaje suurenee sitä myötä.

Kiuru kertoo tarjonneensa seuraajalleen Juusolle mahdollisuutta käydä yhdessä läpi asioita.

– Katsotaan nyt, tuleeko yhteydenottoa.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖSSÄ on nyt sosiaali- ja terveysministeri sekä sosiaaliturvaministeri, eikä enää perhe- ja peruspalveluministeriä. Kiuru pitää muutosta tervetulleena, koska viime hallituskauden ministerien tittelit eivät kertoneet selkeästi ministerien vastuualueista. Se herätti hämmennystä erityisesti ulkomailla.

SDP on esittänyt Kiurua sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajaksi, paikka olisi Kiurulle mieluinen tuttu paikka.

– Me tulemme huolehtimaan siitä, että ei tämä hallituksen ohjelman toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon hallintoalalla mikään läpihuutojuttu ole.

Syksyn puoluekokouksessa valitaan SDP:lle uusi puheenjohtaja ja Kiuru on toinen ehdokkaista. Kampanjointi on vienyt hänet eri puolille Suomea ja kierros jatkuu kesän edetessä.

– On tärkeää puhua siitä, mihin SDP on matkalla. Uuden hallituksen ohjelma antaa meille selkeän mission, mitä me haemme – ja sen ydin on hyvinvointivaltion puolustaminen.

Krista Kiuru arvioi, että kokoomuksen Petteri Orpon hallituksen ohjelma on rakennettu aika lailla hiekan päälle. Hän kysyy, miten tämä kokonaisuus pysyy kasassa, kun sen osasia alkaa hajoilla.

Krista Kiurun taidenäyttely on avoinna Suomi Areenan aikaan Porissa 27.-29. kesäkuuta Galleriassa Porin Saskiat. Porissa järjestetään osana Suomi Areenan ohjelmaa myös Krista Kiuru Roast.