Ulkomaat

18.11.2025 20:14 ・ Päivitetty: 18.11.2025 20:14

Epstein-asiakirjojen julkistus etenee Yhdysvalloissa

LEHTIKUVA / AFP
Epsteinin uhrien edustajat ovat osoittaneet mieltään Washingtonissa useiden päivien ajan.

Yhdysvaltain edustajainhuone on hyväksynyt lakiesityksen, jolla vaaditaan seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvien tutkinta-asiakirjojen julkaisemista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja Politico.

Lakiesitys hyväksyttiin äänin 427-1. Vain republikaaniedustaja Clay Higgins vastusti esitystä.

Presidentti Donald Trumpin hallintoa on syytetty asiakirjojen julkaisemisen estelystä. Sunnuntaina Trump kuitenkin sanoi, ettei hänellä ole mitään salattavaa ja kehotti republikaaneja äänestämään asiakirjojen julkaisemisen puolesta.

VANKILASSA vuonna 2019 itsemurhan tehnyt Epstein pyöritti 2000-luvun alkupuolella laajaa alaikäisten tyttöjen ja nuorten naisten paritusrinkiä, jonka asiakkaina oli huippupoliitikkoja ja vaikuttajia eri puolilta maailmaa.

