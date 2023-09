Erdogan: Ruotsin Nato-ratifiointi ei kytköksissä USA:n hävittäjiin

Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioiminen ei ole kytköksissä Turkin Yhdysvaltain kanssa käymiin hävittäjäkauppoihin, sanoo Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jos he täyttävät lupauksensa, myös parlamenttimme täyttää omansa ja ottaa askeleensa sen mukaisesti, Erdogan kuitenkin sanoi ja lisäsi, että parlamentilla on Turkissa viimeinen sana Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioimisesta.

- Kun asia tulee parlamentin asialistalle, näemme yhdessä, mikä on päätös, hän painotti.

Turkkilaisjohtajan kommenteista ovat uutisoineet muun muassa turkkilaiset uutistoimisto Anadolu ja Hürriyet-lehti.

Turkin parlamentin on määrä kokoontua lokakuun 1. päivänä, ja asialistalla on myös Ruotsin jäsenyyshakemus sotilasliitto Natoon ja sen mahdollinen ratifioiminen.

Ruotsin jäsenyyden ratifioinnin tämänhetkisen roikottamisen on arveltu liittyvän muun muassa Turkin hamuamiin hävittäjäkauppoihin.

Turkin lisäksi myös Unkari panttaa edelleen Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointia. Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoi maanantaina Unkarin parlamentille, ettei Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifiointi ole kiireellistä. Parlamentti oli koolla ensimmäistä kertaa kesäistuntotauon jälkeen.

TURKKI haluaa Yhdysvalloilta F-16-hävittäjilleen modernisointipaketin sekä ostaa lisää F-16-hävittäjiä.

Hävittäjähaaveita on ollut hidastamassa muun muassa yhdysvaltalaissenaattori Bob Menendez, joka on johtanut vaikutusvaltaista Yhdysvaltain ulkoasiainvaliokuntaa. Erdogan alleviivasi tiistaina, että Menendez on ollut yksi pääasiallisista esteistä Turkille F-16-kysymyksessä.

Demokraattisenaattori Menendez jätti kuitenkin tehtävänsä ulkoasiainvaliokunnassa viime viikolla häntä vastaan esitettyjen korruptiosyytösten seurauksena.

Senaattorin väistyminen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan pallilta on Erdoganin mukaan Turkille eduksi, mutta hävittäjäasia ei ole ollut ainoastaan Menendezin käsissä.

- Meillä voi olla mahdollisuus kiihdyttää prosessia F-16-hävittäjiin liittyen, Erdogan sanoi.

Turkkilaispresidentin mukaan hänen maansa odottaa nyt Yhdysvalloilta selkeää vastausta hävittäjäkysymykseen liittyen.

- Toivomme, että saamme odottamamme positiivisen tuloksen ilman liiallista viivästystä, hän sanoi.

- Ulkoministeri Hakan Fidan seuraa nyt tätä prosessia tiiviisti. Itse asiassa Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja Hakan Fidan tapasivat Yhdysvalloissa kolme tai neljä päivää sitten. Nämä neuvottelut ovat edelleen kesken. Mutta nyt olisi hyödyllistä muuttaa tämä tilanne mahdollisuudeksi ja tavata hänet uudelleen.