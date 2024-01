“Erikoista venkoilua” – raitiotiestä repesi riita Helsingissä

Helsingissä kiistellään Länsi-Helsingin raitiotie -hankkeesta. Kokoomus on esittänyt hankkeeseen aikalisää ja sen laajuuden uudelleen arviointia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Apulaispormestari, kokoomuksen kaupunginhallitusryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov kirjoitti asiasta hiljattain Helsingin Sanomissa.

– Ehkä yllättävintä on, että uusissa arvioissa hankkeen ennakoidaan vähentävän joukkoliikenteen käyttöä verrattuna vertailuvaihtoehtoon, hän muun muassa totesi.

– Itse olen kiinnittänyt huomiota erityisesti hankkeen esikaupunkiosuuteen välillä Kaupintie-Kannelmäki. Tämä osuus maksaa yli 45 miljoonaa euroa ja siinä muun muassa rakennettaisiin uusi raitiotiesilta Kehä I:n yli. Tämä osuus ei synnytä läheskään vastaavaa hyötyä kuin hankkeen muut osat. Se ei myöskään tarjoa alueen asukkaille merkittävää joukkoliikenneyhteyksien parantamista nykyiseen verrattuna, hän jatkoi.

Kokoomus on äänestyttänyt asiasta kaupunkiympäristölautakunnassa ja kaupunginhallituksessa.

TÄNÄÄN keskusteluun ottivat osaa vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen, sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund. He vastaavat Sazonoville.

– Alkuvuodesta kaupungintalolla on nähty pormestaripuolue kokoomukselta erikoista venkoilua valtuuston hyväksymän raidehankkeen jarruttamiseksi heppoisin perusteluin, he kirjoittavat Helsingin Sanomissa.

– Kun hanke on pormestaripuolueen johdolla laaditun kaupunkistrategian mukainen ja sille on jo myönnetty valtion rahoitus, herää kysymys, onko jarrutusyrityksessä kyse vain kokoomuksen yrityksestä pelastaa oma kannatus ennen ensi kevään kuntavaaleja, he jatkavat.

He katsovat, että kokoomus olisi valmis tinkimään asukkaiden laadukkaasta joukkoliikenteestä.

– Helsinki on myös sitoutunut kaupunginosien eriytymisen torjuntaan ja lähiöiden palvelujen parantamiseen. Siksi onkin röyhkeää ehdottaa raidehankkeen typistämistä Kannelmäkeen kulkevan pohjoisemman osuuden osalta, Pasanen, Heinäluoma ja Haglund toteavat.

– On erikoista, että pääkaupungin suurin ryhmä ryhtyy perumaan isoa investointihanketta, jolle valtio on jo myöntänyt 105 miljoonan euron rahoituksen. Helsingistä lähtee kokoomuksen toimesta erikoinen viesti myös maan hallitukselle, joka on päättämässä tulevien joukkoliikennehankkeiden rahoituksesta suurille kaupungeille osana maankäytön, asumisen ja liikenteen mal-sopimusneuvotteluja. Kokoomuksen peruuttelu vaarantaa jatkossa Helsingin kyvyn neuvotella valtion rahoitusta omille hankkeilleen, he jatkavat.