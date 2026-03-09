”Erittäin visainen ongelma” – työryhmä antoi suosituksensa ”krääsärallin” suitsimiseen

Halpatuonnin ongelmiin puuttumiseksi tarvitaan liuta sekä kansallisia että EU-tason toimia. Näin arvioi ratkaisuja pohtinut työryhmä. Hallitus käynnistää työryhmän raportin pohjalta tarkemman lainsäädäntövalmistelun ongelmien suitsimiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Käsissämme on haastava ilmiö ja erittäin visainen ongelma, sanoi työryhmän puheenjohtajana toiminut valtiosihteeri Mika Nykänen tiedotustilaisuudessa maanantaina.

Viime vuonna Suomeen saapui 40,5 miljoonaa halpatuontitilausta. Halpatuonti on kuitenkin ongelmallista kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle, ympäristölle ja kuluttajansuojalle.

Työryhmä suosittelee, että maan hallitus keskittyisi jatkotoimissaan tullivalvontaan, markkinavalvontaan ja tuotesääntelyyn sekä tuottajavastuuseen.

- Suomalaiset ja unionin yritykset ovat EU-sääntelyn alla, kun taas kiinalainen etäkauppa pyrkii kiertämään velvoitteita, Nykänen sanoi.

Työryhmä luovutti maanantaina työministeri Matias Marttiselle (kok.) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalle (kok.) raportin ratkaisuista.

KONKREETTISINA toimina työryhmä suosittaa, että voitaisiin toteuttaa suurten erien tarkastukset etämyynnin tullivarastoissa. Lisäksi suuriin verkkoalustoihin voitaisiin esimerkiksi kohdistaa markkinavalvonnan yhteistyöprojekti.

Työryhmän raportin mukaan tulisi myös pikaisesti selvittää Tullin mahdollisuuksia periä tuottajavastuun kustannuksia, joihin EU:n ulkopuolinen etäkauppa ei juuri osallistu.

Tuottajavastuu velvoittaa valmistajat ja maahantuojat järjestämään tiettyjen tuotteiden kuten sähkölaitteiden ja pian myös tekstiilien jätehuollon ja vastaamaan sen kustannuksista.

Raportin mukaan Temun ja Sheinin kaltaisilta verkkomarkkinapaikoilta ostettujen tuotteiden arvioidaan muodostavan merkittävän osan Suomeen kolmansista maista tulevista vähäarvoisista tavaroista. Kiinasta tuotujen vähäarvoisten tavaraerien keskimääräinen arvo oli viime vuonna vain reilut 5,5 euroa.

MARTTINEN sanoi, että hallituksella on velvollisuus katsoa läpi, mitä on tehtävissä, jotta ”krääsärallille saadaan aikaan tolkku”. Hän vetosi myös kuluttajiin, jotta he toimisivat vastuullisesti ja harkiten.

- On hyvä muistaa, että halpatuotteet aiheuttavat kuormitusta ympäristölle ja muodostavat riskin suoraan ihmisille itselleen, hän sanoi.

Multala nosti esille muun muassa sen, että halpatuontiin liittyy merkittävä kemikaaliriski ihmiselle, ympäristölle ja tavaroiden kierrätettävyydelle.

- Tuotteista on löydetty sääntelynvastaisia pitoisuuksia kadmiumia, nikkeliä ja lyijyä, Multala sanoi.

LAAJEMMAT muutokset halpatuonnin ongelmiin puuttumiseksi vaativat sitä, että asioista sovitaan EU-tasolla.

- Myös Euroopan komissiolta vaaditaan lisää aktiivisuutta ja lisää toimia, Marttinen totesi.

Ministerien mukaan EU-tasolla pitäisi puuttua etenkin verkkoalustojen vastuuseen.

- Näin voidaan vastuuttaa valmistuksestakin vastuussa olevia yrityksiä ja viedä se kustannus sinne, minne se kuuluu, Multala sanoi.

Jo tänä vuonna tulee EU:ssa voimaan muutoksia, jotka nostavat halpojen verkkokauppaostosten tuontikustannuksia.

Halpatuonnilla viitataan ilmiöön, jossa kuluttajat tilaavat suuria määriä hyvin edullisia tuotteita suoraan EU:n ulkopuolelta, erityisesti Kiinasta, verkkokaupan tai verkkomarkkinapaikkojen kautta.

Saila Kiuttu / STT