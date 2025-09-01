Palkittu politiikan aikakauslehti.
1.9.2025 05:30 ・ Päivitetty: 1.9.2025 05:30

Erto: Budjettisakset vievät sosiaalialan järjestöistä 3000 työpaikkaa

iStock

Toimihenkilöjärjestö Erto sanoo päivittäneensä laskelmia budjettiesityksen leikkausten vaikutuksista järjestötyöntekijöihin: työntekijöitä vähenee odotettuakin enemmän.

Demokraatti

Demokraatti

Kun valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) julkisti elokuussa aikeensa järjestötukien sadan miljoonan lisäleikkauksista, Erto laski niiden johtavan sosiaali- ja terveysalan järjestöissä 2500 työpaikan vähentämiseen.

Kaikkiaan järjestöissä on nyt viitisentuhatta työntekijää, eli vähennys olisi puolittanut väkimäärän.

Nyt leikkausten kerrannaisvaikutukset näyttävät paljastuneen vieläkin rajummiksi: yli 3000 ihmistä voi Erton mukaan joutua kilometritehtaalle.

Palkatut ammattilaiset ovat kouluttaneet, organisoineet ja koordinoineet vapaaehtoisten järjestöaktiivien kenttätyötä. Jos he lähtevät, myös vapaaehtoisorganisaatiot alkavat kaatua.

– Asiakkaille, jotka ovat voineet saada järjestöjen työstä pitkäaikaistakin tukea, avun äkkiväärä päättyminen on inhimillinen katastrofi, Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen sanoo tiedotteessa.

Tämä johtaa Erton mielestä sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavan kolmannen sektorin alasajoon.

ERTO MUISTUTTAA, että populistien puheet järjestökentän tehottomuudesta eivät pidä paikkaansa.

Valtion sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea arvioi viime vuonna siihenastista tukea saaneiden järjestöhankkeiden tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta.

27 prosenttia järjestöjen pyörittämistä hankkeista sai erinomaisen tuloksellisuusarvion, 45 prosenttia hyvän ja 21 prosenttia ”riittävän” arvion.

Heikoksi määriteltiin vain yksi prosentti hankkeista, mitä Erto pitää poikkeuksellisena tuloksena esimerkiksi yrityshankkeisiinkin verrattuna. Liitto arvelee, että monen kaupallisenkin työpaikan projekteissa oltaisiin tyytyväisiä tällaiseen onnistumisprosenttiin.

– Nyt näitä hyviä tuloksia tuottaneita järjestöjä ajetaan tilanteeseen, josta seuraa konkurssien tsunami, puheenjohtaja Aaltonen paheksuu tiedotteessa.

