Erto: Budjettisakset vievät sosiaalialan järjestöistä 3000 työpaikkaa

Toimihenkilöjärjestö Erto sanoo päivittäneensä laskelmia budjettiesityksen leikkausten vaikutuksista järjestötyöntekijöihin: työntekijöitä vähenee odotettuakin enemmän.

Kun valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) julkisti elokuussa aikeensa järjestötukien sadan miljoonan lisäleikkauksista, Erto laski niiden johtavan sosiaali- ja terveysalan järjestöissä 2500 työpaikan vähentämiseen.

Kaikkiaan järjestöissä on nyt viitisentuhatta työntekijää, eli vähennys olisi puolittanut väkimäärän.

Nyt leikkausten kerrannaisvaikutukset näyttävät paljastuneen vieläkin rajummiksi: yli 3000 ihmistä voi Erton mukaan joutua kilometritehtaalle.

Palkatut ammattilaiset ovat kouluttaneet, organisoineet ja koordinoineet vapaaehtoisten järjestöaktiivien kenttätyötä. Jos he lähtevät, myös vapaaehtoisorganisaatiot alkavat kaatua.