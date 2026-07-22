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Tiede ja teknologia

22.7.2026 05:51 ・ Päivitetty: 22.7.2026 05:51

Esa hoitaa: Heurekasta soitetaan tänään avaruuteen – tästä on kyse

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys Kansainväliselle avaruusasemalle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puhelu soitetaan iltapäivällä puoli neljän maissa. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenot vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon viidestä eri Euroopan maasta. Hän kertoo myös työstään avaruudessa.

Puhelun järjestää Euroopan avaruusjärjestö Esa. Siihen osallistuu Heurekan lisäksi neljä muuta eurooppalaista avaruuskeskusta.

Kyseessä on neljäs kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen. Heurekan ohjelmatuotantopäällikkö Jutta Kujasalo sanoo tiedotteessa, että videopuheluiden avulla astronauttien tutkimustehtäviä voidaan esitellä ”helposti lähestyttävällä ja inspiroivalla tavalla”.

Puhelu on osa avaruusteemaista tapahtumaa, jolla Heureka juhlistaa ESERO-tiedekasvatusverkoston 20-vuotisjuhlavuotta. Esan koordinoiman verkoston tavoite on auttaa opettajia hyödyntämään avaruuden kiehtovuutta oppilaiden innostamisessa teknistieteellisille aloille.

ESERO-verkosto toimii tätä nykyä 22:ssa Esan jäsenvaltiossa. Suomeen hanke saapui vuonna 2021. Tiedekeskus Heureka koordinoi ESERO Finlandin toimintaa.

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