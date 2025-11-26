Politiikka
26.11.2025 12:35 ・ Päivitetty: 26.11.2025 12:35
Esiselvitys: Suomen tulisi harkita kansallisen käsikirjan laatimista sodan oikeussäännöistä
Suomen tulisi harkita kansallisen käsikirjan laatimista sodan oikeussäännöistä, esitetään ulkoministeriön toimeksiannosta laaditussa esiselvityksessä.
Vastaavanlaisen käsikirjan ovat valmistelleet 2000-luvulla muun muassa Kanada, Norja, Ranska, Saksa, Tanska, Uusi-Seelanti, Britannia ja Yhdysvallat. Suomella ei toistaiseksi tällaista asiakirjaa ole.
Käsikirja kokoaa yhteen kansallisesti sovellettavat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden keskeiset säännöt ja niiden tulkintaohjeet. Sillä pyritään varmistamaan sääntöjen mukainen toiminta aseellisen konfliktin aikana sekä vähentämään virheitä ja väärinkäsityksiä, suojaamaan siviilejä ja vahvistamaan valtion kansainvälistä uskottavuutta.
Kommentit
