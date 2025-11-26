Toimituksen kommentit
26.11.2025 12:25 ・ Päivitetty: 26.11.2025 13:02
Karnevaali alkoi: puolueet saavat esittää puhtaan aatteelliset taloushaaveensa
Joka syksy alkavaa eduskunnan budjettikäsittelyä piristävät opposition näkemykset vaihtoehtoisesta talouden todellisuudesta. Keskiviikkona omat käsityksensä valtion ensi vuoden talousarviosta esittävät SDP, keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto.
Perinne on osin karnevalistinen. Se avaa ikkunan sellaiseen Suomeen, jossa taloudesta päättäisi yksin esimerkiksi vasemmistoliitto, ilman monipuoluehallitusten hikoiluttavia kompromisseja.
Opposition resurssit eivät ole yhtä hyvät kuin oikeata budjettia sorvaavalla valtiovarainministeriöllä, mutta eduskunnan tietopalvelun avulla puolueiden ajattelusta saa suuntaa antavan käsityksen.
Perinteisesti vaihtoehtobudjetteja on ollut kahdenlaisia. Sellaisia, joilla on suhde todelliseen tulevan vuoden budjettiin ja sellaisia, jotka sijaitsevat omassa haaveiden galaksissaan.
MOLEMMISSA lähestymistavoissa on puolensa. Realistinen vaihtoehto tuo esiin hallituksen ja opposition arvoeroja käytännön kysymyksissä tässä ja nyt.
Puhtaan idealismin varaan rakennettu varjobudjetti valottaa lähinnä tekijöidensä toiveita: tällaista taivasten valtakuntaa rakentaisimme, jos saisimme vapaat kädet.
Suurimmalta oppositioryhmältä unelmointi kiellettiin viimeistään syksyllä 2022, kun kokoomus julkaisi oman 76-sivuisen vastavetonsa Sanna Marinin (sd.) hallituksen viimeiselle budjetille.
Lisää aiheesta
Lopputulosta kiiteltiin ja kunnianhimon taso nousi selkeästi aiemmasta.
Tällaista taivasten valtakuntaa rakentaisimme, jos saisimme vapaat kädet.
Kun eduskunta nyt käsittelee Petteri Orpon (kok.) hallituksen vuoden 2026 valtion talousarviota, uskottavimman vaihtoehtopaketin laatimisvastuu on pääoppositiopuolue SDP:llä.
Sen pitää olla vakavasti otettava ja toteuttamiskelpoinen, muilla on rennompaa.
ESIMERKIKSI vasemmistoliitto korottaisi veroja ensi vuonna yli kuudella miljardilla ja keskusta hakisi ensi vuodelle liikkumavaraa perumalla vuodelle 2027 kaavailtuja menoja.
Avaruuteen mahtuu tähtiä, jossa tällainenkin voisi olla mahdollista.
Vaihtoehtobudjetit vastaanottaa hallituksen puolelta valtiovarainministeri.
Perinteisesti ylimmäiset kirstunvartijat ovat muotoilleet palautteensa näennäistä kohteliaisuutta tavoittelevalla voileipämallilla. Jotakin hyvää, mutta enimmäkseen huonoa. Jos papereista löytyy epäloogisuuksia, niitä muistetaan toistella.
Esityksistä käydyt salikeskustelut ovat tavanneet olla retoriikaltaan reippaita.
Tässäkin mielessä vaihtoehtobudjettien käsittely muistuttaa karnevaalia.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
26.11.2025 11:55
Veroedut uusiksi ja reiluutta peliin – näin oppositio kääntäisi hallituksen talouslinjaa