Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Toimituksen kommentit

26.11.2025 12:25 ・ Päivitetty: 26.11.2025 13:02

Karnevaali alkoi: puolueet saavat esittää puhtaan aatteelliset taloushaaveensa

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) eduskunnan täysistunnossa 25. marraskuuta.

Joka syksy alkavaa eduskunnan budjettikäsittelyä piristävät opposition näkemykset vaihtoehtoisesta talouden todellisuudesta. Keskiviikkona omat käsityksensä valtion ensi vuoden talousarviosta esittävät SDP, keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto.

Simo Alastalo

Demokraatti

Perinne on osin karnevalistinen. Se avaa ikkunan sellaiseen Suomeen, jossa taloudesta päättäisi yksin esimerkiksi vasemmistoliitto, ilman monipuoluehallitusten hikoiluttavia kompromisseja.

Opposition resurssit eivät ole yhtä hyvät kuin oikeata budjettia sorvaavalla valtiovarainministeriöllä, mutta eduskunnan tietopalvelun avulla puolueiden ajattelusta saa suuntaa antavan käsityksen.

Perinteisesti vaihtoehtobudjetteja on ollut kahdenlaisia. Sellaisia, joilla on suhde todelliseen tulevan vuoden budjettiin ja sellaisia, jotka sijaitsevat omassa haaveiden galaksissaan.

MOLEMMISSA lähestymistavoissa on puolensa. Realistinen vaihtoehto tuo esiin hallituksen ja opposition arvoeroja käytännön kysymyksissä tässä ja nyt.

Puhtaan idealismin varaan rakennettu varjobudjetti valottaa lähinnä tekijöidensä toiveita: tällaista taivasten valtakuntaa rakentaisimme, jos saisimme vapaat kädet.

Suurimmalta oppositioryhmältä unelmointi kiellettiin viimeistään syksyllä 2022, kun kokoomus julkaisi oman 76-sivuisen vastavetonsa Sanna Marinin (sd.) hallituksen viimeiselle budjetille.

Lisää aiheesta

Veroedut uusiksi ja reiluutta peliin – näin oppositio kääntäisi hallituksen talouslinjaa

Lopputulosta kiiteltiin ja kunnianhimon taso nousi selkeästi aiemmasta.

Tällaista taivasten valtakuntaa rakentaisimme, jos saisimme vapaat kädet.

Kun eduskunta nyt käsittelee Petteri Orpon (kok.) hallituksen vuoden 2026 valtion talousarviota, uskottavimman vaihtoehtopaketin laatimisvastuu on pääoppositiopuolue SDP:llä.

Sen pitää olla vakavasti otettava ja toteuttamiskelpoinen, muilla on rennompaa.

ESIMERKIKSI vasemmistoliitto korottaisi veroja ensi vuonna yli kuudella miljardilla ja keskusta hakisi ensi vuodelle liikkumavaraa perumalla vuodelle 2027 kaavailtuja menoja.

Avaruuteen mahtuu tähtiä, jossa tällainenkin voisi olla mahdollista.

Vaihtoehtobudjetit vastaanottaa hallituksen puolelta valtiovarainministeri.

Perinteisesti ylimmäiset kirstunvartijat ovat muotoilleet palautteensa näennäistä kohteliaisuutta tavoittelevalla voileipämallilla. Jotakin hyvää, mutta enimmäkseen huonoa. Jos papereista löytyy epäloogisuuksia, niitä muistetaan toistella.

Esityksistä käydyt salikeskustelut ovat tavanneet olla retoriikaltaan reippaita.

Tässäkin mielessä vaihtoehtobudjettien käsittely muistuttaa karnevaalia.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

26.11.2025 11:55

Veroedut uusiksi ja reiluutta peliin – näin oppositio kääntäisi hallituksen talouslinjaa

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikko Huotari

Politiikka
26.11.2025
Veroedut uusiksi ja reiluutta peliin – näin oppositio kääntäisi hallituksen talouslinjaa
Lue lisää

Sami Kuusela

Kolumnit
26.11.2025
Sami Kuusela: Kuka kertoisi kirjailijoille koko totuuden Spotify-diilistä?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
26.11.2025
Arvio: Vuoden suuri natsielokuva vie syylliset tuomiolle, mutta puiseva luento on tehty historiaa lukemattomille amerikkalaisille
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
26.11.2025
Karnevaali alkoi: puolueet saavat esittää puhtaan aatteelliset taloushaaveensa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU