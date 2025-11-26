Karnevaali alkoi: puolueet saavat esittää puhtaan aatteelliset taloushaaveensa

Perinne on osin karnevalistinen. Se avaa ikkunan sellaiseen Suomeen, jossa taloudesta päättäisi yksin esimerkiksi vasemmistoliitto, ilman monipuoluehallitusten hikoiluttavia kompromisseja.

Opposition resurssit eivät ole yhtä hyvät kuin oikeata budjettia sorvaavalla valtiovarainministeriöllä, mutta eduskunnan tietopalvelun avulla puolueiden ajattelusta saa suuntaa antavan käsityksen.

Perinteisesti vaihtoehtobudjetteja on ollut kahdenlaisia. Sellaisia, joilla on suhde todelliseen tulevan vuoden budjettiin ja sellaisia, jotka sijaitsevat omassa haaveiden galaksissaan.

MOLEMMISSA lähestymistavoissa on puolensa. Realistinen vaihtoehto tuo esiin hallituksen ja opposition arvoeroja käytännön kysymyksissä tässä ja nyt.