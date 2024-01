Esitutkinnat fasistiksi nimittämisestä valmistumassa – Poliisi siirtämässä syyttäjälle: ”Kyllä minä näin uskoisin”

Koomikko Iikka Kivi on kertonut viestipalvelu X:ssä, että eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon (ps.) hänestä tekemän tutkintapyynnön esitutkinta on valmistunut.

– Olen saanut tiedon, että esitutkintani Halla-ahon kunnianloukkaustapauksesta on valmistunut. Seuraavaksi nähdään, mitä syyttäjällä on asiaan sanottavaa. Kiitos kaikille teille, jotka olette antaneet asiassa tukea. Tämä menee oikein hyvin kun tietää, ettei ole yksin, Kivi kirjoittaa X:ssä.

Demokraatti tavoitti tänään tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suomisen Helsingin poliisista kommentoimaan tapausta, josta poliisi on 2. tammikuuta tiedottanut.

Mainintaan some-tiedosta esitutkinnan valmistumisesta Suominen toteaa, että esitutkinta on valmistumassa kohtapuoliin. Esitutkintaa ei ole vielä allekirjoitettu ja ennen tätä se ei syyttäjälle siirry.

– En ole vielä allekirjoittanut ja siirtänyt eteenpäin.

Esitutkinta on liittynyt kahteen henkilöön, joiden nimiä eikä tutkintapyynnön lähettäjääkään Suominen ei kuitenkaan kommentoi eikä vahvista. Hän puhuu vain poliisin tiedotteen tapauksesta.

– Käsittääkseni loppulausuntoja ainakin odotellaan toiseen ja toisesta en ole varma, onko se valmistunut.

Epäily koskee kahta henkilöä ja kyse olisi kunnianloukkauksesta.

Suominen antaa ymmärtää Demokraatille, että ratkaisua haettaneen syyttäjältä.

– Kyllä minä näin uskoisin, että varmasti siihen halutaan ratkaisu kuitenkin ylempää kuin minun taholta, Suominen kommentoi.

Julkisuudessa on kerrottu, että eduskunnan puhemies, perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho on tehnyt kaksi rikosilmoitusta siitä, että häntä on kutsuttu fasistiksi. Iikka Kiven ohella toinen tutkintapyyntö on koskenut helsinkiläistä vihreää varavaltuutettua Aino Tuomista.

– Ilmoituksen mukaan viestipalvelu X:ssä on julkaistu kommentteja, jotka ovat halventaneet kohdettaan. Kommenteissa on käytetty nimitystä ”fascist”, joka tarkoittaa suomennettuna fasistia, poliisi kirjoitti tammikuun alun tiedotteessaan.

Iikka Kiven X-päivityksestä kertoi ensin Ilta-Sanomat.