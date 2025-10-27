Politiikka
27.10.2025 09:36 ・ Päivitetty: 27.10.2025 09:36
Esitys: 17-vuotiaille kuskeille yöllinen ajokielto
Hallitus esittää henkilöautoa poikkeusluvalla ajaville 17-vuotiaille kuljettajille yöaikaista ajokieltoa.
Hallituksen esitysluonnoksessa 17-vuotiaiden kuljettajien ajaminen henkilöautoluokan ajokorttia edellyttävällä ajoneuvolla kiellettäisiin puolenyön ja aamuviiden välillä. Kiellon rikkomisesta kuljettaja voitaisiin tuomita sakkoon ja määrätä ajokieltoon.
Kiellon valvontaa varten 17-vuotiaan kuljettajan olisi merkittävä ajoneuvonsa erityisellä tunnuksella.
Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti esitysluonnoksen ajokorttilain muuttamisesta tänään lausuntokierrokselle.
