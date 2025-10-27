Palkittu politiikan aikakauslehti.
27.10.2025 09:36 ・ Päivitetty: 27.10.2025 09:36

Esitys: 17-vuotiaille kuskeille yöllinen ajokielto

Juha Peltonen/Demokraatti
17-vuotiaat ovat saaneet ajaa autoa erikoisluvalla vuodesta 2018.

Hallitus esittää henkilöautoa poikkeusluvalla ajaville 17-vuotiaille kuljettajille yöaikaista ajokieltoa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallituksen esitysluonnoksessa 17-vuotiaiden kuljettajien ajaminen henkilöautoluokan ajokorttia edellyttävällä ajoneuvolla kiellettäisiin puolenyön ja aamuviiden välillä. Kiellon rikkomisesta kuljettaja voitaisiin tuomita sakkoon ja määrätä ajokieltoon.

Kiellon valvontaa varten 17-vuotiaan kuljettajan olisi merkittävä ajoneuvonsa erityisellä tunnuksella.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti esitysluonnoksen ajokorttilain muuttamisesta tänään lausuntokierrokselle.

