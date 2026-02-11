Esitys: Ansiosidonnaista voisi saada, jos toimii sekä yrittäjänä että työntekijänä

Hallituksen esitysluonnos työttömyysturvan yhdistelmävakuutukseksi lähtee lausuntokierrokselle. Vakuutuksen tarkoituksena on parantaa sellaisten henkilöiden työttömyysturvaa, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina. Demokraatti Demokraatti

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen mukaan esityksessä ehdotetaan, että työttömyysturvalakiin lisättäisiin uusi ”monimuotoisesti työllistyviä” koskeva ansiopäivärahan työssäoloehto eli yhdistelmävakuutuksen työssäoloehto.

Työssäoloehdolla tarkoitetaan työttömyyskassan jäsenyyden aikana kerrytettyä työhistoriaa, jonka perusteella jäsenellä on oikeus ansiopäivärahaan. Monimuotoisella työllistymisellä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat samaan aikaan yrittäjiä ja työntekijöitä.

– Uusi yhdistelmävakuutus on tärkeä parannus monelle. Sen avulla työttömyysturvaan voitaisiin jatkossa huomioida sekä palkkatyöstä että yrittäjyydestä saadut tulot ja apurahat. Työ on yhä useammalle palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistämistä. Yhdistelmävakuutus tuo suojaa työelämän murrokseen, kommentoi sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) tiedotteessa.

ESITYKSESSÄ ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työttömyyskassalakia ja lakia työttömyysetuuksien rahoituksesta sekä yleistukilakia ja tulorekisterilakia.

Tiedotteen mukaan yhdistelmävakuutuksen työssäoloehdon kertymisessä huomioitaisiin jatkossa palkkatulo ja yritystoiminnan vakuutustulo yhteenlaskettuna. Työssäoloehto täyttyisi, kun henkilö on 28 kuukauden tarkastelujakson aikana kerryttänyt näistä tulonlähteistä yhteensä vähintään 12 työssäoloehtokuukautta.

Työssäoloehtokuukaudeksi laskettaisiin kalenterikuukausi, jonka aikana henkilö on saanut tuloa vähintään 930 euroa. Kuukausitasolla tulo voisi muodostua palkkatulon ja yritystulona vakuutetun tulon yhdistelmästä.

Mahdollista olisi myös, että työssäoloehdossa huomioitaisiin tilanne, jossa henkilöllä on osana kuukausista tuloa palkkatyöstä ja osana tulo on yritystulona vakuutettua tuloa.

MONIMUOTOISESTI työllistyvä voisi valita, minkä tai mitkä tulonlähteet hän haluaa vakuuttaa työttömyyskassassa työttömyyden varalta. Jatkossakin olisi mahdollista vakuuttaa vain se tulonlähde, jota henkilö pitää päätoimenaan.

Ehdotuksen mukaan yhdistelmävakuutuksen työssäoloehdossa voitaisiin huomioida myös työskentelyapuraha ja perhehoitajan hoitopalkkio. Vakuutuksen työssäoloehto kattaisi myös kulttuurialalla ja luovilla aloilla työskentelevät, palkkatyötä ja yritystoimintaa yhdistävät henkilöt.

Nykyisin työttömyyskassa voi vakuuttaa vain työntekijöitä tai vain yrittäjiä. Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että kassat voisivat jatkossa itse päättää, vakuuttavatko ne vain palkansaajia tai vain yrittäjiä vai molempia. Lisäksi työttömyyskassa voisi vakuuttaa yhdistelmävakuutettuja.

YHDISTELMÄVAKUUTUKSEEN perustuva ansiopäivärahan rahoitettaisiin esityksen mukaan työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen tuotoilla siltä osin, kun ansio-osa perustuu palkkatuloon. Muuhun tuloon perustuva ansio-osa rahoitettaisiin kokonaisuudessaan työttömyyskassan jäsenmaksulla.

Vakuutukseen perustuvan ansiopäivärahan perusosa rahoitettaisiin palkansaajan ja yrittäjän ansiopäivärahaa vastaavalla tavalla valtion ja päivärahan saajan kotikunnan rahoitusosuudella.

Työttömyyskassalla, joka järjestäisi sekä palkansaajan että yrittäjän ansioturvaa tai yhdistelmävakuutusta tulisi olla etuuksien rahoitusta varten erilliset jäsenmaksut ja tasoitusrahastot.

ESITYS liittyy vuoden 2029 talousarvioesitykseen, ja lait tulisivat voimaan vuoden 2028 alusta. Työttömyyskassat voisivat ottaa jäsenekseen yhdistelmävakuutettuja vuoden 2028 alusta, jolloin yhdistelmävakuutetun ansiopäivärahaa voitaisiin myöntää ensimmäisen kerran vuonna 2029.

Lausuntoja voi antaa maaliskuun loppuun asti.