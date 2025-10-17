Esitys kiristyksistä paperittomien terveydenhuoltoon sai perustuslakivaliokunnalta vihreää valoa

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi perjantaisessa lausunnossaan varovaisesti vihreää valoa hallituksen esitykselle, jolla rajattaisiin ilman oleskeluoikeutta maassa olevien eli niin sanottujen paperittomien oikeutta terveydenhuoltoon. Opposition kansanedustajat Fatim Diarra (vihr.) ja Johannes Yrttiaho (vas.) jättivät lausuntoon eriävät mielipiteet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esityksen mukaan hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungilla ja Husilla ei olisi enää lakisääteistä velvoitetta järjestää paperittomille välttämättömiksi arvioituja kiireettömiä terveydenhuollon palveluja. Kiireettömiä palveluja tulisi kuitenkin järjestää, jos niiden epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta ihmisen terveydentilan tai vamman vuoksi.

- Valiokunta korosti valtiosääntöisistä syistä hoidon tarpeen arvioinnin yksilökohtaisuutta ja kiinnitti huomiota hallituksen esityksen perusteluun, jonka mukaan epäselvissä tilanteissa hoidon tarpeen arvioinnin tekee viime kädessä lääkäri, valiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.) sanoi STT:lle.

Vestmanin mukaan valiokunta piti välttämättömänä esitykseen sisältyvää sääntelyä, jossa lapsille ja raskaana oleville taataan laajemmat oikeudet kuin yleisesti.

Valiokunta kiinnitti lisäksi huomiota vammaisten henkilöiden oikeuksiin. Valiokunta edellyttää esitykseen muutosta, jolla taattaisiin vammaisten henkilöiden oikeudet terveyspalveluihin.

LAUSUNTOA vastustanut vihreiden Diarra kertoi STT:lle pohjanneensa kantansa asiantuntijoiden tulkintoihin. Hänen mukaansa esityksessä ei ole esitetty sellaisia oikeasuhtaisia perusteita, joilla voitaisiin rajoittaa perustuslain mukaista oikeutta riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

- En pidä esityksen tavoitetta siitä, että maassa ei oleskeltaisi laittomasti, välttämättömänä ja oikeasuhtaisena perusteena rajoittamiselle, kun kyseiseen tavoitteeseen voidaan perustellusti katsoa päästävän tehokkaammin perusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin, Diarra sanoi.

Kansanedustajan mukaan hallituksen esitys ei kohenna kansanterveyttä eikä ole tutkimustietoon perustuvaa näyttöä, että nykytila houkuttelisi paperittomia lisää Suomeen.

- Tämä näyttäytyy lähinnä vaarallisena kiusantekona, Diarra sanoi.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Vestman ei näe ongelmallisena, että valiokunta ei päässyt asiassa yksimielisyyteen. Hänen mukaansa asiaa selittää myös valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden erimielisyys.

Vasemmistoliiton Yrttiahon mukaan esitys on ristiriidassa perustuslain kanssa, minkä totesivat myös useat valiokunnan kuulemat asiantuntijat.

- Välttämättömän hoidon epääminen loukkaa sekä oikeutta ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömään huolenpitoon että oikeutta riittäviin terveyspalveluihin, Yrttiaho sanoi tiedotteessa.

Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 15.00.