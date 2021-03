Esitys liikkumisrajoituksista on etenemässä eduskuntaan

Viimeisetkin hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä antoivat eilen illalla hyväksyntänsä sille, että esitys liikkumisrajoituksista voidaan antaa eduskunnalle. Nopeimmillaan tämä voi tapahtua jo tänään valtioneuvoston istunnossa.

Valtioneuvosto julkaisi illalla luonnoksen kaavailluista liikkumisrajoituksista. Nykyisessä koronatilanteessa uusia rajoituksia olisi tulossa Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Kauniaisiin ja Turkuun.

Esitysluonnoksen mukaan kiinteistön suljetun tai rajatun pihapiirin ulkopuolella saisi liikkua virkistäytymis- ja ulkoilutarkoituksessa vain samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa. Myös esimerkiksi koiran ulkoiluttaminen olisi sallittua, jos sen voi tehdä niin, että pitää muihin ihmisiin riittävän etäisyyden.

Liikkumisrajoitukseen kuuluu normaalin ulkoilun ohella pitkä lista poikkeuksia. Esimerkiksi elintarvikkeiden, lääkkeiden, polttoaineen ja muiden elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkiminen olisi sallittua.

Luonnoksessa on mukana myös esitys maskipakoksi. Maskipakko tarkoittaisi, että vuonna 2007 tai sitä ennen syntyneen on käytettävä maskia sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on oman talouden ulkopuolisia henkilöitä. Pakko ei koskisi niitä, joilta terveydelliset syyt sen estävät.

Asiantuntijat ovat pitäneet uusia rajoituksia välttämättöminä.

KAIKKI HALLITUSPUOLUEET tukevat liikkumisrajoituksia koskevan lakiesityksen antamista eduskunnalle.

Ehdotukseen ovat kriittisimmin suhtautuneet vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n eduskuntaryhmät, jotka käsittelivät asiaa illalla.

Vihreiden osalta valmiuden tukea esitystä kertoi vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari Twitterissä.

– Kyse on raskaista perusoikeuksien rajoituksista, jotka eivät ole, eikä niiden pidäkään olla helppo ratkaisu. Tautitilanne on hyvin vakava. Asiantuntijat ovat pitäneet uusia rajoituksia välttämättöminä ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi, Kari kirjoitti.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson tviittasi, että RKP voi hyväksyä enintään kolmen viikon liikkumisrajoitukset. Ratkaisevaa hyväksynnälle oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) arvio vakavasta epidemiatilanteesta ja vetoomus hallitukselle.

– Rajoituksista on luovuttava välittömästi, jos niiden edellytykset eivät enää täyty, Henriksson kirjoitti.

VASEMMISTOLIITON EDUSKUNTARYHMÄ puolestaan kertoi tiedotteella hyväksyvänsä esityksen antamisen eduskuntakäsittelyyn, mutta ottavansa kantaa lain välttämättömyyden toteutumiseen vasta käsittelyn aikana. Ryhmän kansanedustajat haluavat kuulla eduskunnassa, erityisesti perustuslakivaliokunnassa, annettavia asiantuntija-arvioita asian määrittämiseksi.

Myös oikeasuhtaisuuden ja vaikuttavuuden täyttymisestä on ryhmän mielestä epäilyksiä. Lisäksi lain käyttöönotto vaatisi sen mukaan taloudellista tukea niin yrityksille kuin työntekijöille.