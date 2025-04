”Esitystä ei ole valmisteltu huolellisesti” – sote-valiokunta vaatii lisäselvitystä TEMiltä suojelutyötä koskevasta lakiesityksestä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta lopetti suojelutyötä koskevan lakiesityksen asiantuntijakuulemiset liian aikaisin, opposition kansanedustajat kritisoivat. Valiokunta vaatii aiheesta vielä lisäselvitystä työ- ja elinkeinoministeriöltä. Demokraatti Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, sote-valiokunnan jäsen Kim Berg katsoo, että valiokunnan pitää demokraattisessa päätöksenteossa saada riittävät tiedot ennen asian etenemistä. Hallituspuolueiden edustajat äänestivät asiantuntijakuulemisen päättyneeksi äänin 9-7.

– Näin herkässä työmarkkinoita koskevassa asiassa on ennen kuulumatonta, että hallituspuolueiden kansanedustajat runnoivat suojelutyötä koskevan hallituksen esityksen eteenpäin eduskunnan työjärjestyksen vastaisesti, Berg sanoo tiedotteessa.

Hallituksen esitys suojelutyöstä sisältää myös muutoksen hätätyön perusteisiin. Muutosta ei sote-valiokunnan opposition tiedotteen mukaan käsitelty uutta sääntelyä valmistelleessa kolmikantaisessa työryhmässä, joten se tuli yllätyksenä. Hätätyötä koskeva sääntely ei opposition mukaan ollut mukana myöskään lausuntokierroksella eikä arviointineuvoston arvioitavana.

VALIOKUNNAN puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) ihmettelee, että Suomen hallitus aikoo laajentaa hätätyön käyttöalaa työntekijöiden laillisen työtaistelun estämiseen EU-oikeuden ja Suomea velvoittavien kansainvälisten sopimusten vastaisesti.

– Käsittelyssä olevaa esitystä ei ole valmisteltu huolellisesti. Kyllä sote-valiokunnan tulee saada selvyys, miksi sovittelutyötä koskevassa sääntelyssä päädyttiin avaamaan hätätyön pykälät työaikalainsäädännössä, ja kuka tätä vaati, Kiuru sanoo tiedotteessa.

Kiurun mukaan eduskuntaan olisi pitänyt saada esitys, joka olisi ollut kolmikantaisesti sovittu ja arviointineuvoston käsittelemä kaikilta osin.

– Hallitus ei ole piitannut valtioneuvostoa sitovista valmisteluohjeista, ja valiokunnan eri tahoilta saamat tiedot ovat epäselviä, hän arvostelee.

Epäselväksi on jäänyt, oliko kyseessä poliittinen ohjaus.

SDP:SSÄ ollaan tyytyväisiä siihen, että koko sote-valiokunta päätyi kuitenkin lopulta kannattamaan lisäselvityksen pyytämistä työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM).

SDP esitti valiokunnassa, että TEMin selvityksen hätätyön pykälien avaamisesta työaikalaissa tulee olla johdonmukainen siten, että se vastaa valiokunnassa kuultua ja on julkisuudessa esitetyn perustelun mukainen.

SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen pitää outona, että TEM:n tiistainen tiedote hätätyöstä ja sen valmistelusta ei ole yhdenmukainen valiokunnan ministeriöistä saamien selvitysten kanssa.

– Tähän on saatava selvyys ennen kuin asiassa voidaan edetä, Nurminen sanoo tiedotteessa.

– Epäselväksi on jäänyt, oliko kyseessä poliittinen ohjaus, Berg toteaa.

HÄTÄTYÖN aiempi väärinkäyttö huolettaa kansanedustaja Ville Meristä (sd.). Valiokunnan kuulemisissa on pyydetty selvitystä siitä, millaisia hätätyötä koskevia perusteita työriidoissa on käytetty, kuinka usein hätätyötä on teetetty ja onko aluehallintovirasto pitänyt sitä perusteltuna.

– Valiokunnan tulee voida vetää johtopäätökset kaikesta tiedosta. Hätätyötä teetetään väärin perustein, ja meno näyttää jatkuvan, jos siihen ei puututa, Merinen sanoo tiedotteessa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen puolestaan huomauttaa, että suojelutyötä koskeva esitys on laadittu siten, että uudet säädökset koskevat vain työntekijäosapuolta.

– Pidän tätä todella erikoisena arvovalintana. Kun potilasturvallisuudesta halutaan huolehtia, silloin pitäisi kiinnittää huomiota myös työnantajien teettämiin työsulkuihin. Suojelutyöstä tulisi säätää siten, että molemmat osapuolet, työntekijät mutta myös työnantajat tulisi olla velvoitteiden kannalta yhdenvertaisesti kohdeltuja, hän sanoo.

Vihreiden Bella Forsgrén katsoo, että työnantajien pitää aidosti olla mukana suojelutyöneuvottelussa, johon molemmat osapuolet velvoitetaan. Forsgrénin mukaan lakiesitystä pitää korjata siten, että asia siirtyisi lain velvoittaman ulkopuolisen sovittelutahon hoidettavaksi, jos sovittelu osapuolten välillä ei onnistu.

– Mielestämme tällaisessa muutoksessa toteutuisi parhaiten, että niin työnantaja- kuin työntekijäosapuoli olisivat aidosti yhdenvertaisessa asemassa, hän kiteyttää tiedotteessa.

Opposition kansanedustajien mukaan sovittelutyötä koskevaa esitystä voidaan viedä eteenpäin heti, kun kaikki tarvittava aineisto on kasassa.

Opposition edustajat jättivät hallituksen esitykseen eriävän mielipiteen.

TYÖ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan suojelutyötä koskevan lakiesityksen valmistelu on edennyt normaalisti.

Tehy ilmoitti maanantaina tehneensä rikosilmoituksen sen selvittämiseksi, onko suojelutyötä koskevan lakiesityksen valmistelussa syyllistytty rikokseen ministeriössä.

Tehy katsoo, että TEM piti kolmikantaisen työryhmän tietämättömänä siitä, että se aikoi virallisen työryhmätyön jälkeen ujuttaa myös olennaisen muutoksen hätätyösääntelyyn.

- Hätätyösäännös on tuotu iltalypsynä vasta ihan siinä vaiheessa, kun hallituksen esitys on annettu eduskunnalle, sanoi Tehyn lakiasiainjohtaja Kari Tiainen STT:lle maanantaina.

JO TIISTAINA TEMin tiedotteessa kerrottiin ministeriön virkahenkilöiden osallistuneen sote-valiokunnan kuulemisiin asiantuntijoina ja toimittaneen informaatiota valiokunnille myös kirjallisesti.

– Lakiesitys on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä. Lakiesityksen lausuntokierroksella pyydettiin erikseen lausunnonantajien arvioita hätätyöhön liittyen. Lausuntokierroksen jälkeen luonnosta täydennettiin hätätyön sääntelyä koskeneilla muutoksilla. Lakiesitykseen lausuntokierroksen jälkeen tehtävät muutokset kuuluvat normaaliin lainvalmisteluprosessiin, jossa otetaan huomioon saatu lausuntopalaute, TEM selvittää.

TEMin mukaan lainsäädännön arviointineuvostolle toimitetussa luonnoksessa hätätyön sääntelyyn tehtävät muutokset olivat myös mukana, mutta lainsäädäntöteknisistä syistä eri laissa kuin valmiissa hallituksen esityksessä. Esitys hätätyöhön liittyvästä sääntelystä ei ole ministeriön mukaan sisällöllisesti muuttunut arviointineuvoston käsittelyn jälkeen.

TEM sanoo odottavansa nyt, miten poliisi ottaa Tehyn tekemän rikosilmoituksen käsittelyynsä.