Ulkomaat

30.3.2026 11:46 ・ Päivitetty: 30.3.2026 11:46

Espanja: Yhdysvaltain sotakoneilla ei asiaa ilmatilaamme

AFP / LEHTIKUVA

Espanja sulkee ilmatilansa yhdysvaltalaiskoneilta, jotka ovat suorittamassa tehtäviä Lähi-idän sodassa. Koneet eivät myöskään saa käyttää Espanjan tukikohtia, kertoi maan puolustusministeri Margarita Robles toimittajille maanantaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Espanjalaislehti El Paisin mukaan Espanjan päätös hankaloittaa Yhdysvaltojen sotilasoperaatioita, koska koneet joutuvat muuttamaan reittejään matkalla Lähi-itään. Ilmatilan käyttö tai laskeutuminen tukikohtiin on sallittua ainoastaan hätätapauksissa.

Espanjan vasemmistolainen pääministeri Pedro Sanchez on johdonmukaisesti vastustanut Lähi-idän sotaa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on uhannut maata jopa kauppasuhteiden katkaisemisella päätösten vuoksi.

Sanchez ja Trump ovat olleet törmäyskurssilla jo aiemminkin Sanchezin kieltäydyttyä nostamasta maan puolustusmenoja viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta, mitä Trump on sotilasliitto Naton jäsenmailta vaatinut.

