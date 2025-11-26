Työmarkkinat
26.11.2025 12:10 ・ Päivitetty: 26.11.2025 12:10
Etelä-Karjalan hyvinvointialue vähentää liki 400 työpaikkaa
Etelä-Karjalan hyvinvointialue irtisanoo yt-neuvottelujen päätteeksi enintään 317 vakituista virkaa tai tehtävää.
– Uusia tehtäviä jätetään täyttämättä 81 kappaletta, hyvinvointialuejohtaja Sally Leskinen sanoo hyvinvointialueen tiedotteessa.
Lisäksi arviolta 140 määräaikaista työsuhdetta ei enää ensi vuonna jatketa.
MUUTOS vähentää vakituista henkilöstömäärää 2026 vuoden loppuun mennessä noin 7 prosenttia nykyisestä.
Etelä-Karjalan hyvinvointialueella käytiin yhtä aikaa sekä erikoissairaanhoidon ja Honkaharjun osastotoiminnan että koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.
Lokakuussa alkaneiden neuvottelujen piirissä oli noin 5500 henkilöä. Vähennystarve oli neuvottelujen alussa yhteensä 565 henkilötyövuotta.
