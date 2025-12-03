Etelä-Korea ei aio ottaa puolia Kiinan ja Japanin Taiwan-kiistassa – Maan omasta poikkeustilasta vuosi

Etelä-Koreassa on tänään kulunut vuosi siitä, kun silloinen presidentti Yoon Suk-yeol julisti maahan poikkeustilan, joka syöksi maan historiallisen vakavaan poliittiseen kriisiin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yoonin vuosi sitten tekemää yllätyspäätöstä siviilihallinnon katkaisemisesta pidettiin tuulahduksena Etelä-Korean vuosikymmenten takaisesta menneisyydestä sotilasdiktatuurina.

Päätös sytytti välittömästi valtavat protestit ja parlamenttikamppailun, jonka myötä poikkeustila peruttiin ja Yoon pantiin lopulta viralta.

Etelä-Koreaan odotetaan tänään mielenosoituksia vuosipäivän merkiksi. Pääkaupunki Soulin kaduille odotetaan noin 2 000 ihmisen marsseja, arvioi poliisi AFP:lle.

MIELENOSOITUS järjestetään parlamentin ulkopuolella vuoden takaisen jännitysnäytelmän näyttämöllä. Tuolloin parlamentin lainsäätäjät uhmasivat sotilaita äänestääkseen poikkeustilan nurin.

Myös maan istuvan presidentin Lee Jae-myungin on määrä vierailla mielenosoituksessa parlamentin ulkopuolella.

Entisen presidentin puolueen kannattajilla on oma mielenosoituksensa. Poikkeustilajulistus on jakanut puolueen rivejä, ja osa Yoonin kovan linjan kannattajista on vastustanut sitä, että päätöstä pyydellään anteeksi.

- Suurella osalla oikeistosta on yhä samat poliittiset kannat kuin Yoon Suk-yeolilla, totesi AFP:lle poliittinen kommentaattori Park Sang-byung.

Laitaoikeistossa entinen presidentti on nostettu marttyyrin asemaan. Yoonia vastaan käydään oikeutta kapinasta syytettynä, ja häntä voi enimmillään odottaa jopa kuolemantuomio. Myös Yoonin vaimo on vangittuna, ja häneen kohdistuu korruptiosyytteitä.

LEE piti vuosipäivänä suuren mediatilaisuuden, joissa hän kommentoi laajaa kirjoa Etelä-Koreaa nyt kohtaavia ongelmia. Hän muun muassa totesi, että haluaisi pyytää naapurimaa Pohjois-Korealta anteeksi edeltäjänsä puolesta.

Yoonin on väitetty kautensa aikana määränneen siitä, että Pohjois-Koreaan oli lähetetty drooneja ja propagandaa sisältäviä lentolehtisiä.

- Minusta tuntuu, että minun pitäisi pyytää anteeksi, mutta olen epäröinyt sanoa sen ääneen. Olen huolissani siitä, että sitä käytettäisiin lyömäaseena ideologisissa taisteluissa tai syytöksissä Pohjois-Korean myötäilystä, presidentti sanoi.

Ulkopoliittisista kysymyksistä hän kommentoi myös Kiinan ja Japanin välillä puhjennutta Taiwan-riitaa. Leen mukaan Etelä-Korean ei tule valita puolia Japanin ja Kiinan välillä Taiwania koskevassa kiistassa.

Taiwan-kysymys on viime aikoina tulehduttanut Japanin ja Kiinan välejä. Kiista liittyy Japanin uuden pääministerin Sanae Takaichin marraskuussa antamiin kommentteihin, joiden mukaan Japanin asevoimat voi joutua osallistumaan mahdolliseen sotilaalliseen konfliktiin Taiwanin saaresta, jos se uhkaa Japania.

Taiwania omana kapinallisena maakuntanaan pitävä Kiina raivostui kommenteista. Etelä-Korean presidentin mukaan puolen valitseminen tässä tilanteessa vain pahentaisi jännitteitä alueella.