13.2.2026 07:43 ・ Päivitetty: 13.2.2026 07:43
ETK: Eläköitymisikä nousi tavoitteiden mukaisesti – nyt sitä voidaan myöhentää lisää
Eläkkeelle siirtymisen keskimääräinen ikä on noussut 63,2 vuoteen, kertoo Eläketurvakeskus. Tämä on enemmän kuin mitä viime vuosikymmenen eläkesopimuksissa tavoiteltiin.
Vuonna 2009 työmarkkinajärjestöt ja Matti Vanhasen (kesk) hallitus sopivat, että vuoteen 2025 mennessä eläköitymisikä olisi noussut vähintään 62,4 vuoteen. Sopimuksen tekoaikaan suomalaiset siirtyivät eläkkeelle hieman alle 60-vuotiaina, ja työurien pidentämistä pidettiin kansantalouden kestävyyden kannalta tärkeänä.
Eläketurvakeskuksen uusien tilastojen mukaan tavoite ylittyi määräaikaan mennessä liki vuodella. Keskus pitää kehitystä hyvänä, sillä eläköitymisen lykkääminen vahvistaa eläketurvan rahoitusta ja lisää verotuloja.
– Ja kun eläkkeelle on siirrytty myöhemmin ja työura-aika on pidempi, ihmiset saavat parempia eläkkeitä, sanoo ETK:n toimitusjohtaja Mikko Kautto tiedotteessa.
KEHITYS ei pysähtyne tähän, vaikka valtio ei olekaan vielä asettanut uusia numerotavoitteita eläkeiälle.
Kautto arvelee tiedotteessa, että tulevaisuudessa vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee, mikäli suomalaisten elinikä pitenee nykyisellä vauhdilla.
– Eläkkeelle siirtymisen myöhentyminen voi siten hyvin jatkua, vaikka sille ei uutta tavoitetta ole asetettukaan, Kautto ennustaa.
Tähän viittaa sekin, että yli kuusikymppisten työllisyys pysyi viime vuonnakin suhteellisen hyvänä, vaikka nuoremmissa ikäluokissa työttömyys kasvoi tuntuvasti.
ETK:n kehityspäällikön Jari Kanniston mukaan yli 65-vuotiaista työntekijöistä odotetaan helpotusta monen alan osaajapulaan.
– Vanhenevan väestön maassa heistä yhä useampi osallistuu jo nyt työelämään, mutta joukossa on edelleen paljon käyttämätöntä voimavaraa, Kannisto sanoo tiedotteessa.
