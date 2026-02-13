ETK: Eläköitymisikä nousi tavoitteiden mukaisesti – nyt sitä voidaan myöhentää lisää

Eläkkeelle siirtymisen keskimääräinen ikä on noussut 63,2 vuoteen, kertoo Eläketurvakeskus. Tämä on enemmän kuin mitä viime vuosikymmenen eläkesopimuksissa tavoiteltiin.

Vuonna 2009 työmarkkinajärjestöt ja Matti Vanhasen (kesk) hallitus sopivat, että vuoteen 2025 mennessä eläköitymisikä olisi noussut vähintään 62,4 vuoteen. Sopimuksen tekoaikaan suomalaiset siirtyivät eläkkeelle hieman alle 60-vuotiaina, ja työurien pidentämistä pidettiin kansantalouden kestävyyden kannalta tärkeänä.

Eläketurvakeskuksen uusien tilastojen mukaan tavoite ylittyi määräaikaan mennessä liki vuodella. Keskus pitää kehitystä hyvänä, sillä eläköitymisen lykkääminen vahvistaa eläketurvan rahoitusta ja lisää verotuloja.

– Ja kun eläkkeelle on siirrytty myöhemmin ja työura-aika on pidempi, ihmiset saavat parempia eläkkeitä, sanoo ETK:n toimitusjohtaja Mikko Kautto tiedotteessa.

KEHITYS ei pysähtyne tähän, vaikka valtio ei olekaan vielä asettanut uusia numerotavoitteita eläkeiälle.