Etla: Suomen kansainvälinen kilpailukyky paranee, mutta vaihtosuhteen kehitys huolettaa

Suomen kansainvälinen kustannuskilpailukyky paranee tänä vuonna, on vakaa ensi vuonna ja heikkenee vuonna 2026. Näin arvioidaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan kilpailukykyennusteessa.

Ennusteen mukaan Suomen kansainvälinen kustannuskilpailukyky vahvistuu kuluvana vuonna 3,8 prosenttia suhteessa laajaan 33 teollisuusmaan ryhmään. Kehitystä kuitenkin varjostaa se, että Suomen ulkomaankaupan vaihtosuhde eli vienti- ja tuontihintojen suhde on heikentynyt muihin maihin verrattuna neljä prosenttia vuodesta 2021.

Työvoimakustannusten kehityksen ennakoidaan tukevan Suomen kilpailukykyä tänä vuonna, mutta heikentävän sitä hieman ensi vuoden alusta lähtien. Samalla Suomen tuottavuuskehitys on edelleen kilpailijamaita heikompaa.

Etlan ennusteryhmän tutkija Ville Kaitila arvioi, että Suomen uudelleen heikkenemään lähteneeseen vaihtosuhteeseen pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

- Ongelma on pitkälti rakenteellinen. Jos vaihtosuhde heikkenee, on meidän vietävä aiempaa enemmän, jotta voimme tuoda aiemman määrän tuotteita ilman, että vaihtotase heikkenee. Paria pandemiavuotta lukuun ottamatta vaihtotase on ollut meillä alijäämäinen jo vuodesta 2011 lähtien, Kaitila sanoo tiedotteessa.