Etla: Suomen kasvu ”harmillisen hidasta” seuraavalla kahdella vuosikymmenellä

Myös Nato-jäsenyys, vakaa toimintaympäristö sekä Euroopan ja Yhdysvaltojen halu siirtää tuotantoa takaisin länsimaihin voivat lisätä kiinnostusta Suomea kohtaan valmistusmaana, visioivat Etlan ennusteen laatineet tutkijat Ville Kaitila ja Sakari Lähdemäki.

Uudet investoinnit teollisuudessa ja palveluissa voivat tukea talouden ja tuottavuuden kasvua enemmän kuin nyt osataan arvioida.

- Kristallipalloon katsominen näin pitkän aikavälin ennusteessa tuo varmasti eteen myös kehityskulkuja, joita emme nyt vuonna 2023 vielä osaa nähdä. Tämän hetken näkemyksen perusteella kasvu on kuitenkin jatkossakin harmillisen hidasta, Lähdemäki sanoi tiedotteessa.

SUOMESSA samoin kuin muualla teollistuneissa maissa talouskasvu on hidastunut viime vuosina laajalti, kun tuottavuuskehitys on hidastunut eikä työikäisen väestön määrä enää kasva entiseen malliin. Suomessa talouskasvun riippana on työikäisen väestön määrä, joka Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan supistuu tasaisesti.