Etlan Kangasharju: Wolt-kauppa kertoo, että Suomessa osataan tehdä start-up-yrityksiä

- Suomessa osataan tehdä alkupäätä, mutta jossain vaiheessa rahkeet loppuvat ja kansainväliset jätit tulevat tavalla tai toisella. Maailmanvalloitus tavallaan monesti suomalaisilta yrityksiltä loppuu, Kangasharju sanoo ja lisää:

- Tämä on yksi osoitus, että Suomessa on pienet varallisuuserot ja vähän kokemusta kansainvälisestä bisneksestä. Toisaalta tiedetään tutkimuksesta, kun yritykseen tulee ulkomaalaisomistusta, monesti sen tuottavuus kasvaa ja menestys paranee, Kangasharju sanoo.

Kangasharju pitää kansallisena identiteettikysymyksenä, että Woltin tuotekehitystoiminta, kotipaikka ja yhteisöverovelvollisuus säilyvät kaupasta huolimatta Suomessa.

- Tuotekehitystoiminta on yrityksissä korkean arvonlisän tuotantoa, mutta tuotekehitysinsinöörin hinta on Suomessa halpa kansainvälisesti verrattuna. Siinä mielessä Suomella voi olla kilpailuetua. Se on niitä hyviä puolia tällaisesta kaupasta. Suomessa on näiltä osin kilpailukykyä jäljellä vielä, vaikka suuressa kuvassa investoinnit Suomeen ovat olleet pienet.