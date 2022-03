Etlan tutkimus: Peräti neljäsosa yrityksistä on vaihtanut toimialaansa – ”Kertoo suuresta muutoksesta”

Toimialan vaihtaminen on yllättävän yleistä suomalaisyrityksissä, ilmenee Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toimintaansa edelleen jatkavista yrityksistä peräti neljäsosa on tutkimuksen mukaan vaihtanut toimialaansa.

Osa yrityksistä uudistaa tuote- ja palvelutarjontaansa niin paljon, että se johtaa koko toimialan vaihtumiseen.

- Yrityksen toimialan vaihtuminen kertoo suuresta muutoksesta. Toimialavaihdoksessa yrityksen pyrkimyksenä voi olla voimakkaamman kasvun aikaansaaminen tai se, että osa yrityksen liiketoiminnasta on kuihtunut pois joko markkinan pienenemisen tai kilpailukyvyn puutteen johdosta, Etlan tutkija Natalia Kuosmanen arvioi tiedotteessa.

Hänen mukaansa markkinoille pääsyn esteet voivat vaikuttaa myös toimialaansa vaihtaviin yrityksiin, jotka pyrkivät uusille markkina-alueille. Alan vaihtaminen olisi siis tunnistettava eräänä markkinoille tulon muotona.

Tutkimuksen mukaan toimialan vaihdolla on ollut useimmiten myönteisiä vaikutuksia tuottavuuteen. Vaikutusten laatu riippuu niin kyseessä olevasta toimialasta kuin vaihdoksen ajankohdastakin.

Pääviesti on, että suurilla eli radikaaleilla alanvaihdoksilla on pääsääntöisesti ollut positiivinen tuottavuusvaikutus yritykseen. Jos alanvaihto ei kuitenkaan ole radikaali vaan vähittäinen, on sillä puolestaan pääasiassa ollut negatiivisia tuottavuusvaikutuksia.

Innovaatiopolitiikassa tärkeä keino kannustaa uudistumaan on tutkimus- ja kehitysrahoituksen tarjoaminen. Onnistuneen t&k-toiminnan ansiosta yritykset saavat uudistettua tarjontaansa.

Avainasemassa ovat radikaaleihin uudistuksiin pyrkivät t&k-hankkeet, jolloin yrityksen tarjontaa muutetaan perinpohjaisemmin eikä vain yksittäisiä tuotteita tai palveluita.