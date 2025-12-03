Palkittu politiikan aikakauslehti.
3.12.2025 07:19 ・ Päivitetty: 3.12.2025 07:51

EU: Alustava sopu kaasun tuonnin lopettamisesta Venäjältä syksyyn 2027 mennessä

LEHTIKUVA / AFP / TOMAS BENEDIKOVIC

EU:n neuvoston puheenjohtajana toimiva Tanska ja Euroopan parlamentti ovat saaneet aikaan alustavan sovun venäläisen maakaasun tuonnin lopettamisesta syksyyn 2027 mennessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sopu koskee sekä venäläisen nesteytetyn että putkea pitkin kulkevan kaasun tuontia Venäjältä.

Lisäksi EU-komission on tarkoitus antaa lakiesitys, jonka mukaan öljyn tuonti Venäjältä lopetetaan vuoden 2027 loppuun mennessä, EU:n neuvosto kertoo tiedotteessa.

EU:n neuvoston tiedotteessa sanotaan, että sopu edistää tavoitetta EU:n kestävän ja itsenäisen energiamarkkinan saavuttamiseksi samalla, kun toimitusvarmuus säilyy EU:n sisällä.

Euroopan parlamentin pääneuvottelijana oli vihreiden Ville Niinistö yhdessä EPP-ryhmää edustavan latvialaisen Inese Vaideren kanssa.

- Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja parlamentin saamiin muutoksiin, Niinistö sanoi vihreiden tiedotteessa..

Venäjä rahoittaa öljyn ja kaasun viennillä hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

