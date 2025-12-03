Talous
3.12.2025 07:19 ・ Päivitetty: 3.12.2025 07:51
EU: Alustava sopu kaasun tuonnin lopettamisesta Venäjältä syksyyn 2027 mennessä
EU:n neuvoston puheenjohtajana toimiva Tanska ja Euroopan parlamentti ovat saaneet aikaan alustavan sovun venäläisen maakaasun tuonnin lopettamisesta syksyyn 2027 mennessä.
Sopu koskee sekä venäläisen nesteytetyn että putkea pitkin kulkevan kaasun tuontia Venäjältä.
Lisäksi EU-komission on tarkoitus antaa lakiesitys, jonka mukaan öljyn tuonti Venäjältä lopetetaan vuoden 2027 loppuun mennessä, EU:n neuvosto kertoo tiedotteessa.
EU:n neuvoston tiedotteessa sanotaan, että sopu edistää tavoitetta EU:n kestävän ja itsenäisen energiamarkkinan saavuttamiseksi samalla, kun toimitusvarmuus säilyy EU:n sisällä.
Euroopan parlamentin pääneuvottelijana oli vihreiden Ville Niinistö yhdessä EPP-ryhmää edustavan latvialaisen Inese Vaideren kanssa.
- Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen ja parlamentin saamiin muutoksiin, Niinistö sanoi vihreiden tiedotteessa..
Venäjä rahoittaa öljyn ja kaasun viennillä hyökkäyssotaansa Ukrainassa.
Kommentit
