EU etsii kiertotietä Mercosur-sopimuksen käyttöönottoon

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU-maiden johtajilla on halua saada hyödynnettyä tällä viikolla lykkääntynyttä Mercosur-vapaakauppasopimusta mahdollisimman pian.

Von der Leyen kertoi asiasta EU:n epävirallisen huippukokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa perjantain vastaisena yönä.

- Moni johtaja otti esille tänä iltana sopimuksen väliaikaisen soveltamisen, hän sanoi.

- Siihen on selkeää kiinnostusta, että varmistamme tämän tärkeän sopimuksen hyötyjen saamisen käyttöön mahdollisimman pian.

Von der Leyenin mukaan asiasta ei ole kuitenkaan tehty päätöstä.

Päätös väliaikaisesta soveltamisesta voitaisiin tehdä, kun Mercosur-sopimuksen piiriin kuuluvista Etelä-Amerikan valtioista yksi tai useampi saa omasta puolestaan sopimuksen ratifioitua.

- Me olemme valmiita, kun he ovat valmiita, von der Leyen sanoi.

EU-PARLAMENTTI päätti keskiviikkona viedä sopimuksen EU-tuomioistuimen käsittelyyn. Tämä lykkäsi sen toteutumista. Tuomioistuimen on tarkoitus arvioida sopimuksen yhteensopivuutta EU:n perussopimusten kanssa.

Jos sopimusta aletaan soveltaa väliaikaisesti oikeuden ratkaisua odotettaessa, se voisi asettaa parlamentin ja komission törmäyskurssille tilanteessa, jossa von der Leyenin ja parlamentin välit ovat muutenkin olleet jännitteiset.

EU:n ja Mercosur-maiden eli Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen merkittävä kauppasopimus loisi voimaantullessaan yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen.

Vuonna 1991 perustettu Mercosur muodostaa Etelän yhteismarkkinat eli ­Etelä-Amerikan kauppaliittymän. Mercosur-maat ovat yhdessä maailman kuudenneksi suurin talous, jonka väkiluku on noin 270 miljoonaa.