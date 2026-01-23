Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

23.1.2026 06:00 ・ Päivitetty: 23.1.2026 06:00

EU etsii kiertotietä Mercosur-sopimuksen käyttöönottoon

iStock

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU-maiden johtajilla on halua saada hyödynnettyä tällä viikolla lykkääntynyttä Mercosur-vapaakauppasopimusta mahdollisimman pian.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Von der Leyen kertoi asiasta EU:n epävirallisen huippukokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa perjantain vastaisena yönä.

- Moni johtaja otti esille tänä iltana sopimuksen väliaikaisen soveltamisen, hän sanoi.

- Siihen on selkeää kiinnostusta, että varmistamme tämän tärkeän sopimuksen hyötyjen saamisen käyttöön mahdollisimman pian.

Von der Leyenin mukaan asiasta ei ole kuitenkaan tehty päätöstä.

Päätös väliaikaisesta soveltamisesta voitaisiin tehdä, kun Mercosur-sopimuksen piiriin kuuluvista Etelä-Amerikan valtioista yksi tai useampi saa omasta puolestaan sopimuksen ratifioitua.

- Me olemme valmiita, kun he ovat valmiita, von der Leyen sanoi.

EU-PARLAMENTTI päätti keskiviikkona viedä sopimuksen EU-tuomioistuimen käsittelyyn. Tämä lykkäsi sen toteutumista. Tuomioistuimen on tarkoitus arvioida sopimuksen yhteensopivuutta EU:n perussopimusten kanssa.

Jos sopimusta aletaan soveltaa väliaikaisesti oikeuden ratkaisua odotettaessa, se voisi asettaa parlamentin ja komission törmäyskurssille tilanteessa, jossa von der Leyenin ja parlamentin välit ovat muutenkin olleet jännitteiset.

EU:n ja Mercosur-maiden eli Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen merkittävä kauppasopimus loisi voimaantullessaan yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen.

Vuonna 1991 perustettu Mercosur muodostaa Etelän yhteismarkkinat eli ­Etelä-Amerikan kauppaliittymän. Mercosur-maat ovat yhdessä maailman kuudenneksi suurin talous, jonka väkiluku on noin 270 miljoonaa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
22.1.2026
Grönlanti-kiista tuli ja suli: montako kertaa vielä ennustamme Trumpin peliliikkeet väärin?
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
21.1.2026
Arvio: Narsistinen pyrkyri Marty Mauser sinkoilee kuin liberaali tomppeli Forrest Gump
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU