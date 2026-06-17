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Ulkomaat

17.6.2026 11:47 ・ Päivitetty: 17.6.2026 11:47

EU hyväksyi ulkopuolisten palautuskeskusten luomisen

LEHTIKUVA / AFP
Palautuskeskusten tukijat voittivat parlamentissa parinsadan äänen ylivoimalla.

EU-parlamentti on antanut lopullisen hyväksyntänsä niin sanotulle palautuslainsäädännölle, joka muun muassa mahdollistaa palautuskeskusten perustamisen EU:n ulkopuolelle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Palautuskeskuksiin voitaisiin lähettää EU-maissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä odottamaan paluuta kotimaahansa.

Uusi lainsäädäntö antaa viranomaisille myös aiempaa laajemmat valtuudet pidättää paperittomia maahanmuuttajia.

EU-parlamentti äänesti palauttamislainsäädännöstä täysistunnossaan keskiviikkona Strasbourgissa. Hyväksyntä tuli äänin 418-218.

ÄÄNESTYS herätti parlamentaarikoissa poikkeuksellisen voimakkaita tunteita. Äänestyksen jälkeen lainsäädännön kannattajat antoivat tulokselle seisaaltaan runsaat suosionosoitukset.

Lainsäädännön vastustajat puolestaan pitivät äänestystulosta häpeällisenä ja vastasivat suosionosoituksiin rytmikkäällä ”Shame on you” -yhteishuudolla.

Täysistuntoa johtanut puheenjohtaja joutui toppuuttelemaan meppien mielenilmaisuja ja kehotti heitä palaamaan äänestysten pariin.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet palautuskeskuksia pitäen niitä oikeudellisina mustina aukkoina, joihin siirretyt ihmiset voivat jumittua vuosikausiksi vankilamaisiin olosuhteisiin.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi aiemmin tässä kuussa, että Suomi selvittää yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa palautuskeskuksen perustamista.

Teksti: STT / Tuomas Savonen

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