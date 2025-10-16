Politiikka
16.10.2025 06:12 ・ Päivitetty: 16.10.2025 06:12
EU-komissio esittelee tiekartan Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi
EU-komission on määrä esitellä torstaina niin sanottu puolustuksen tiekartta, joka ohjaa Euroopan puolustuksen vahvistamista vuoteen 2030 mennessä.
Osana tätä komission on määrä kertoa lisätietoja myös niin sanotusta droonimuurista eli siitä, miten EU voi kehittää kykyään torjua ja tunnistaa drooneja.
Hankkeen aikataulu on kunnianhimoinen. Uutistoimisto AFP:n mukaan EU haluaa, että sen droonien torjuntaan tarkoitettu järjestelmä on kokonaisuudessaan käyttövalmiina vuoden 2027 loppuun mennessä. Ensimmäiset osat voitaisiin ottaa käyttöön jo ensi vuoden puolella.
Alun perin EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti, että droonimuuri rakennettaisiin itäisten rajavaltioiden, kuten Suomen, suojaksi.
Erityisesti monet EU:n eteläiset jäsenmaat ovat kuitenkin ilmaisseet tyytymättömyytensä ja sanoneet, että droonimuurista tulisi saada suojaa myös muille EU-maille. Siksi on todennäköistä, että hanketta tullaan laajentamaan muihinkin kuin itäisiin rajavaltioihin. Komissio onkin alkanut puhua hankkeesta laajemmin droonien torjuntajärjestelmänä aiemmin käytetyn droonimuurin sijasta.
Tämän lisäksi komission odotetaan esittelevän EU:n itäosan suojaksi tarkoitettu Eastern Flank Watch, joka keskittyisi etenkin Venäjän itäisten rajanaapureiden – kuten Suomen – ilmapuolustuksen vahvistamiseen.
Komission esitys esiteltiin keskiviikkona EU:n puolustusministereille. EU:n poliittisten johtajien odotetaan antavan suunnitelmalle tukensa ensi viikon huippukokouksessa Brysselissä.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.