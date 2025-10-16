Palkittu politiikan aikakauslehti.
16.10.2025 06:12 ・ Päivitetty: 16.10.2025 06:12

EU-komissio esittelee tiekartan Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi

LEHTIKUVA / AFP / GINTS IVUSKANS

EU-komission on määrä esitellä torstaina niin sanottu puolustuksen tiekartta, joka ohjaa Euroopan puolustuksen vahvistamista vuoteen 2030 mennessä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Osana tätä komission on määrä kertoa lisätietoja myös niin sanotusta droonimuurista eli siitä, miten EU voi kehittää kykyään torjua ja tunnistaa drooneja.

Hankkeen aikataulu on kunnianhimoinen. Uutistoimisto AFP:n mukaan EU haluaa, että sen droonien torjuntaan tarkoitettu järjestelmä on kokonaisuudessaan käyttövalmiina vuoden 2027 loppuun mennessä. Ensimmäiset osat voitaisiin ottaa käyttöön jo ensi vuoden puolella.

Alun perin EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti, että droonimuuri rakennettaisiin itäisten rajavaltioiden, kuten Suomen, suojaksi.

Erityisesti monet EU:n eteläiset jäsenmaat ovat kuitenkin ilmaisseet tyytymättömyytensä ja sanoneet, että droonimuurista tulisi saada suojaa myös muille EU-maille. Siksi on todennäköistä, että hanketta tullaan laajentamaan muihinkin kuin itäisiin rajavaltioihin. Komissio onkin alkanut puhua hankkeesta laajemmin droonien torjuntajärjestelmänä aiemmin käytetyn droonimuurin sijasta.

Tämän lisäksi komission odotetaan esittelevän EU:n itäosan suojaksi tarkoitettu Eastern Flank Watch, joka keskittyisi etenkin Venäjän itäisten rajanaapureiden – kuten Suomen – ilmapuolustuksen vahvistamiseen.

Komission esitys esiteltiin keskiviikkona EU:n puolustusministereille. EU:n poliittisten johtajien odotetaan antavan suunnitelmalle tukensa ensi viikon huippukokouksessa Brysselissä.

