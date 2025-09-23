EU-komissio haluaa lykätä jo toistamiseen kiistelyn metsäkatoasetuksen voimaantuloa

EU-komissio haluaa lykätä kiistellyn metsäkatoasetuksen voimaantuloa jo toisella vuodella, kertoi keskiviikkona EU:n ympäristökomissaari Jessika Roswall. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Roswallin mukaan riskinä on edelleen se, että asetuksen noudattaminen häiritsisi yritysten liiketoimintaa ja raportointivelvollisuudet ylikuormittaisivat ”it-järjestelmiä”. Tämän vuoksi EU:ssa tarvitaan lisää aikaa asetukseen käyttöönottamiseksi ja ongelmien korjaamiseksi.

Asetus piti ottaa käyttöön ensi vuoden alussa. Asetuksen oli ensimmäisen kerran määrä tulla voimaan jo viime vuoden lopulla, mutta komissio päätti tuolloin lykätä asiaa ensimmäisen kerran.

Metsäkatoasetus kieltäisi metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden myynnin EU:n alueella. Yrityksien, joiden tuotteisiin kuuluu esimerkiksi kahvia, kaakaota, soijaa, palmuöljyä tai naudanlihaa, tulisi jatkossa pystyä osoittamaan, ettei niiden tuotantoketjussa ole tuhoutunut metsää.

Asetus on kerännyt kritiikkiä osalta EU:n kauppakumppaneista, yrityksistä ja jäsenmaista. Valituksia on tullut muun muassa siitä, että asetuksen koetaan olevan liian hankala seurattava ja tietojen keräämisen vaikeaa.

Roswall kuitenkin kiisti keskiviikkona, että EU:n viime aikoina solmimilla kauppasopimuksilla olisi yhteyttä asetuksen lykkäämiseen.

EU sai maanantaina maaliin kauppaneuvottelut Indonesian kanssa. Indonesia on yksi suurimmista palmuöljyn tuottajista, ja se on kritisoinut asetusta äänekkäästi. Myös Yhdysvallat on pyytänyt asetuksen lykkäämistä.

EU-KOMISSIO on viime aikoina lykännyt tai löysentänyt erilaista ympäristösääntelyä osana laajempaa agendaa sääntelyn purkamisesta. Tämä on kerännyt kritiikkiä muun muassa monilta ympäristöjärjestöiltä.

- Jos asetuksen it-ongelmat ovat todellisia, kyse on erittäin epäpätevästä valmistelusta ja poliittisen tahdon puutteesta. Komissio tekee epäjohdonmukaista politiikkaa, joka on epäreilua vastuullisille yrityksille. Moni yritys on jo sopeuttanut toimintaansa asetuksen mukaisesti, kommentoi päätöstä tiedotteessa Suomen WWF:n kansainvälinen metsäasiantuntija Maija Kaukonen.

WWF:n mukaan lukuisat suuret globaalit yritykset sekä monet yritykset Suomessa ovat kertoneet olevansa valmiita metsäkatoasetuksen vaatimuksiin ensi vuoden alusta ja vedonneet vahvan lainsäädännön puolesta.

METSÄKATOASETUKSEN lykkäystä tai muuttamista on ajanut EU-parlamentissa sen suurin puolue EPP, johon kokoomuksen mepit Suomesta kuuluvat. EPP kiitteli tiedotteessaan keskiviikkona päätöstä ja sanoi sen osoittavan, että asetuksen ongelmat ovat sen verran syvällä, että ne eivät ratkea pelkillä lykkäyksillä.

- Jos asetus olisi tullut voimaan muuttumattomana jo tammikuusta lähtien, se olisi aiheuttanut suuria ongelmia pienille metsänomistajille, maanviljelijöille ja pienyrityksille. Ennen kuin he joutuvat syöttämään tietoja datajärjestelmään, sen on toimittava kunnolla, sanoi EPP-ryhmän ympäristöasioista vastaava tiedottaja Peter Liese.

Vihreiden suomalaismeppi Ville Niinistö taas kuvaa päätöstä STT:lle äärimmäisen haitalliseksi maailman metsäkadon torjunnalle.

- EU:n maahantuonti aiheuttaa 10 prosenttia globaalista metsäkadosta, se tuhoaa etenkin ilmaston ja luonnon kannalta kriittisen tärkeitä sademetsiä. Metsäkatoasetus poistaisi valtaosan EU-markkinoiden aiheuttamasta metsäkadosta, joten sen merkitys maailman luonnonsuojelulle ja sademetsien tulevaisuudelle on ensisijaisen tärkeä

Elokuussa julkaistun tutkimuksen mukaan metsäkato on suuri globaali ongelma. Nature-lehden tutkimuksen mukaan metsäkato on johtanut yli puolen miljoonan ihmisen kuolemaan trooppisilla alueilla viimeisten kahden vuosikymmenen aikana kuumuuteen liittyvien sairauksien seurauksena.

Sanna Raita-aho / STT