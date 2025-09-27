Politiikan Uuno Turhapuro? Teemu Keskisarjan roolihahmo menee kokoomuksen ihon alle

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja meuhkaa miltei runomitassa maahanmuuttovastaisia sekä julkean rasistisia iskulauseita, milloin eduskunnan täysistunnossa, milloin Suomi-areenan puheenjohtajapaneelissa, milloin A-studiossa. Iisakki Kiemunki

Satunnaisen katsojan silmään vaikuttaa, että mies olisi umpihumalassa. Kraka on vinossa, paita repsottaa housuista ja puhekin hieman sammaltaa. Silmissä kiiluu.

TEEN nyt paljastuksen: Teemu Keskisarja ei oikeasti ole kännissä eduskunnassa, tuskin muuallakaan.

Päinvastoin, Teemu on edus­kunnan ahkerimpia sähly- ja futsal-miehiä. Ei todellakaan lahjakkaimpia, mutta eipä juuri ole liikuntavuoroa ilman Teemua innokkaasti harrasta­massa ruumiin kulttuuria.

Voin paljastaa, että perussuomalaisten ryhmässä monille muille maistuu alkoholi huomattavasti paremmin. Heihin verrattuna Keskisarja on raittiusmies.

Teemu Keskisarjan roolihahmo pilkkaa asiallisena esiintyviä, kilpeään kiillottavia kauppakamarinulikoita ja juppeja.

VÄITÄN, että Keskisarjan känni-imago ja siihen sopiva, hieman pultsarimainen pukeutumistyyli on viimeisen päälle harkittu.

Teemu on Donald Trumpin aikojen Uuno Turhapuro.

Kokoomuslaisille tämä hahmo ja olemus alkavat olla liikaa – ei suinkaan silkka rasismi ja asiat, mitä Keskisarja sanoo. Vaan roolihahmo. Se pilkkaa asiallisena esiintyviä, kilpeään kiillottavia kauppakamarinulikoita ja juppeja.

Persujen – ja Keskisarjan – strategia lähtee siitä, että he kykenevät hämmentämään ja hätkähdyttämään. Ilman tuota kykyä puolueen eväät on syöty.

Mutta siitä kuuluisasta Overtonin ikkunasta voi myös pudota. Ikkuna on seinässä, ja jos sitä aina vain siirtää, niin raja tulee vastaan – seinä loppuu.

Aina kun rikot rajoja, niin raja siirtyy kauemmaksi. Provokaatiotkin inflatoituvat.

Trollaamisella pyritään ensisijaisesti pitämään eduskuntaryhmä ja ydinkannattajat motivoituneina ja aktiivisina. Pahinta persujen kannalta on, jos yksittäiset edustajat joutuisivat julkisuudessa vastaamaan ja ottamaan kantaa, mikä puolueessa ja sen ajamassa politiikassa ei toimi. Miksi sanat on syöty?

MITÄ muiden puolueiden pitäisi tehdä?

Ei pitäisi puhua Keskisarjasta, vaan eduskunnasta ja sen toimintakyvystä yleisesti. Jos eduskunta muodostuu trollausalustaksi, se tuhoaa koko instituution toimintakyvyn, jokaisen kansanedustajan ja ryhmän edellytykset hoitaa vakavia asioita.

Kyse ei ole edes hallitus-oppositio-asetelmasta.

MEDIANKIN pitäisi ryhdistäytyä ja säilyttää suhteellisuudentajunsa ilmiselvän trollauksen edessä.

Uutiskriteerit vaativat, että hallituspuolueen varapuheenjohtajan rasismi toistetaan ja toimitaan kaikukoppana, mutta sisäpoliittiseen trollaukseen pitäisi suhtautua samalla vakavuudella kuin Pietarin tehtaalta tulevaan.

Alan olisi syytä käydä keskustelua ja päättää yhdessä, ettei toimitusten arvovaltaa voi käyttää enää niiden ulkopuolelta.