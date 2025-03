EU-komissio haluaa suojata Euroopan autoteollisuutta

EU-komissio katsoo, että eurooppalaiset autoalan yritykset ovat jääneet jälkeen alan keskeisissä teknologioissa. Komissio esittää toimintasuunnitelmaa, jolla autetaan EU:n teollisuutta siirtymässä tekoälypohjaisiin ja itseohjautuviin ajoneuvoihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lisäksi tarkoitus on edistää siirtymää päästöttömiin ajoneuvoihin ja vahvistaa kuluttajien luottamusta muun muassa parantamalla akkujen kestävyyttä ja korjattavuutta.

Komissio esittää myös 1,8 miljardin euron rahoitusta, jolla luodaan akkuraaka-aineille varma ja kilpailukykyinen toimitusketju.

- Edistämme kotimaista tuotantoa strategisten riippuvuuksien välttämiseksi erityisesti akkujen tuotannossa, sanoi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tiedotteessa.

Eurooppalaisen autoteollisuuden asemaa on viime aikoina nakertanut Kiinan nouseva sähköautosektori, joka pystyy kovaan hintakilpailuun eurooppalaisia valmistajia vastaan. Toimintasuunnitelmassa komissio lupaa, että se käyttää kauppapolitiikassa kaupan suojatoimia, kuten tukien vastaisia toimenpiteitä, suojellakseen eurooppalaisia yrityksiä epäreilulta kilpailulta.

Luvassa on myös höllennyksiä eurooppalaisen autoteollisuuden päästötavoitteiden toteuttamiseen, mikä on ollut etenkin Saksan autoteollisuuden toivomuslistalla. Komissio esittää, että keskimääräinen päästötaso laskettaisin kolmen vuoden jaksolla, jolloin tavoitellun päästötason ylityksiä yhtenä tai kahtena vuotena voitaisiin kompensoida alituksilla muina vuosina.

Samalla tarkoitus on edistää yritysten siirtymistä vähähiilisiin ajoneuvoihin. Yritysten osuus uusien autojen rekisteröinneistä on noin 60 prosenttia, joten niiden merkitys on keskeinen päästötavoitteeseen pääsemisessä.

SÄHKÖAUTOIHIN siirtyminen Euroopassa on edennyt hitaammin kuin vielä muutama vuosi sitten odotettiin. Tämän vuoden alussa sähköautojen myynti on ollut kasvussa muun muassa Saksan ja Ranskan suurilla markkinoilla, mutta pitkään markkinoita johtaneen Teslan myynti on laskenut.

Saksassa Teslan myynti laski 76 prosenttia verrattuna viime vuoden helmikuuhun, kertoi rekisteröintiviranomainen KBA. Merkin suosiota on painanut toimitusjohtaja Elon Muskin tuki osittain äärioikeistolaiselle AfD-puolueelle. Muiden sähköautojen myynti nousi Saksassa helmikuussa 31 prosenttia.