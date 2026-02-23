Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Talous

23.2.2026 12:55 ・ Päivitetty: 23.2.2026 12:56

EU lykkää USA-kauppasopimusta, koska tullit

iStock

EU aikoo lykätä unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen hyväksymistä viime päivinä jatkuneiden tulliepäselvyyksien takia.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina useita presidentti Donald Trumpin asettamia aiempia tulleja. Viikonloppuna Trump kuitenkin ilmoitti uudesta maailmanlaajuisesta tuontitullista, joka pohjaa eri säädökseen kuin tuomioistuimen perumat tullit.

EU ja USA solmivat viime kesänä niin sanotun Turnberry-sopimuksen, jolla vältettiin osapuolten välinen kauppasota ja sovittiin keskinäisistä tulliperusteista. Sopimus piti vahvistaa nyt tämän talven aikana.

EU haluaisi nyt selvittää tarkemmin, muuttuiko Yhdysvaltain kauppapolitiikan linja viikonlopun eestaas-veivauksessa.

Euroopan parlamentissa eri poliittiset ryhmät ilmaisivat tukensa sopimuksen jäädyttämiselle, kunnes tiedetään, mitä ristiriitaiset tullipäätökset tarkoittavat EU:n näkökulmasta.

Virallista jäädytyspäätöstä ei ole vielä tehty, mutta Euroopan parlamentin neuvottelijat kokoontuvat maanantaina ja tiistaina sopimaan asiasta.

 

Lisää aiheesta

Kiina reagoi korkeimman oikeuden päätökseen – kehottaa Yhdysvaltoja perumaan yksipuoliset tuontitullit

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Talous

23.2.2026 06:28

Kiina reagoi korkeimman oikeuden päätökseen – kehottaa Yhdysvaltoja perumaan yksipuoliset tuontitullit

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
19.2.2026
Arvio: Pentti Saarikosken huoneentaulussa olisi pitänyt lukea ”Kohtuuttomuus kaikessa”
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
19.2.2026
Vasemmistoliitto panttaa vielä sopeutussummiaan – leikkauspuhe voisi näkyä kannatusluvuissa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU