23.2.2026 12:55 ・ Päivitetty: 23.2.2026 12:56
EU lykkää USA-kauppasopimusta, koska tullit
EU aikoo lykätä unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen hyväksymistä viime päivinä jatkuneiden tulliepäselvyyksien takia.
Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina useita presidentti Donald Trumpin asettamia aiempia tulleja. Viikonloppuna Trump kuitenkin ilmoitti uudesta maailmanlaajuisesta tuontitullista, joka pohjaa eri säädökseen kuin tuomioistuimen perumat tullit.
EU ja USA solmivat viime kesänä niin sanotun Turnberry-sopimuksen, jolla vältettiin osapuolten välinen kauppasota ja sovittiin keskinäisistä tulliperusteista. Sopimus piti vahvistaa nyt tämän talven aikana.
EU haluaisi nyt selvittää tarkemmin, muuttuiko Yhdysvaltain kauppapolitiikan linja viikonlopun eestaas-veivauksessa.
Euroopan parlamentissa eri poliittiset ryhmät ilmaisivat tukensa sopimuksen jäädyttämiselle, kunnes tiedetään, mitä ristiriitaiset tullipäätökset tarkoittavat EU:n näkökulmasta.
Virallista jäädytyspäätöstä ei ole vielä tehty, mutta Euroopan parlamentin neuvottelijat kokoontuvat maanantaina ja tiistaina sopimaan asiasta.
