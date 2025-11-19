Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.11.2025

EU-maat haluavat lykätä taas metsäkatoasetuksen voimaantuloa

Nora Vilva

EU-maat haluavat lykätä kiistellyn metsäkatoasetuksen voimaantuloa. Kertaalleen vuodella lykättyä asetusta halutaan lykätä vielä vuoden verran lisää, niin että se astuu voimaan ensi vuoden lopulla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Aiemmin tarkoitus oli saattaa uudet säännöt voimaan ensi vuoden alussa.

Metsäkatoasetus kieltää tiettyjen tuotteiden, kuten kaakaon, soijan, palmuöljyn, kahvin, puun ja naudanlihan, tuonnin EU:n markkinoille, jos ne aiheuttavat metsäkatoa.

Lykkäystä tuki EU-maiden enemmistö, mutta se pitää hyväksyä vielä myös EU-parlamentissa.

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

