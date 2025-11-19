Politiikka
19.11.2025 16:51 ・ Päivitetty: 19.11.2025 16:51
EU-maat haluavat lykätä taas metsäkatoasetuksen voimaantuloa
EU-maat haluavat lykätä kiistellyn metsäkatoasetuksen voimaantuloa. Kertaalleen vuodella lykättyä asetusta halutaan lykätä vielä vuoden verran lisää, niin että se astuu voimaan ensi vuoden lopulla.
Aiemmin tarkoitus oli saattaa uudet säännöt voimaan ensi vuoden alussa.
Metsäkatoasetus kieltää tiettyjen tuotteiden, kuten kaakaon, soijan, palmuöljyn, kahvin, puun ja naudanlihan, tuonnin EU:n markkinoille, jos ne aiheuttavat metsäkatoa.
Lykkäystä tuki EU-maiden enemmistö, mutta se pitää hyväksyä vielä myös EU-parlamentissa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.