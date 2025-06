EU-maiden johtajat koolla Brysselissä – tämä hiertää neuvotteluja

EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään huippukokoukseen Brysseliin vilkkaan turvallisuuspoliittisen viikon päätteeksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Unkari on taas luonut jännitystä kokoukseen, sillä maan pääministeri Viktor Orban on asettunut vastustamaan niin uutta Venäjä-pakotepakettia kuin Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluiden edistämistä.

Unkarin mukaan se ja Slovakia blokkasivat maanantaina ulkoministerikokouksessa 18. Venäjä-pakotepaketin hyväksynnän. Koska asiasta ei saatu sopua suurlähettilästasolla tai ministereiden kesken, se siirtyy nyt keskusteluun huippukokoukseen.

Syynä blokkaukseen on Unkarin ja Slovakian vastustus EU-komission uutta ehdotusta kohtaan. Komissio esitti viime viikolla, että EU kieltäisi venäläisen maakaasun ja öljyn tuonnin kokonaan vuoteen 2027 mennessä.

EU:n puheenjohtajamaa Puolan Eurooppa-asioista vastaava apulaisministeri Ignacy Niemczycki arvioi aiemmin tällä viikolla, että jäsenmaat löytävät kokouksessa ratkaisun, joka mahdollistaa maiden tuen pakotteille.

- Olen optimistinen, että keskustelut ovat torstain jälkeen helpompia. On myös huomattava, että Slovakian ja Unkarin kantojen välillä on eroja ja nyansseja, hän sanoi.

Tähän mennessä Unkari on venkoillut pääasiassa yksin monia Ukraina- ja Venäjä-päätöksiä vastaan, joten EU:lle on tärkeää saada erityisesti Slovakia pysymään muiden maiden yhteisessä linjassa.

Unkari on kuitenkin lopulta aina taipunut Venäjä-pakotteiden taakse, jotka vaativat jäsenmaiden yksimielisen päätöksen.

LISÄKSI kokouksessa on määrä keskustella Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluiden etenemisestä. Erään korkean EU-lähteen mukaan Ukraina on edistynyt nopeasti ja neuvotteluissa olisi syytä edetä, mutta Unkari on vastustanut tätäkin.

Kokouksen lopputulema voikin olla, että 26 jäsenmaata antaa poliittisen tukensa jäsenyysneuvotteluiden etenemiselle, mikä mahdollistaa Ukrainan jäsenyysneuvotteluiden etenemisen ainakin epävirallisesti, lähde kuvaa.

Johtajien listalla on monia muitakin asioita puolustuksesta Lähi-idän tilanteeseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Kokous järjestetään vain päivä Naton huippukokouksen jälkeen, jossa jäsenmaat sopivat puolustusmenotavoitteen nostosta viiteen prosenttiin.