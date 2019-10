EU-mailta päätös: Britannia saa lykätä brexitiä kolmella kuukaudella – voi lähteä EU:sta myös aiemmin

EU-maat hyväksyvät Britannian pyynnön lykätä brexitiä kolmella kuukaudella.

Lisäaika on joustava, eli Britannia voi halutessaan jättää unionin myös aiemmin.

Päätöstä osattiin odottaa sen jälkeen kun julkisuudessa kerrottiin myös Ranskan taipuneen kolmen kuukauden jatkoajan taakse. Maa oli vaatinut lisää tietoa siitä, mihin Britannia jatkoajan käyttää.

Lisäaikapyyntö kuitattiin aamupäivällä 27 EU-maan suurlähettiläiden kesken. Pallo heitetään nyt takaisin Britannian puolelle, jonka odotetaan hyväksyvän päätöksen.

Sen jälkeen EU-maat aloittavat kirjallisen menettelyn lisäajan hyväksymiseksi. Se alkaa aikaisintaan huomenna.

EU:n päätöksenteon kiemuroilla on merkitystä sen takia, että Britannian EU-ero on jo lähellä. Eron on tarkoitus tapahtua torstaina ellei lisäaikaa myönnetä ja hyväksytä.

EU-johtajat ovat päättäneet aiemmista pidennyksistä huippukokouksissa paikan päällä, mutta nyt päätös tehdään kirjallisesti.

Eron piti alun perin tapahtua maaliskuun lopussa.

Britanniassa parlamentin odotetaan äänestävän tänään alkuillasta ennenaikaisten vaalien järjestämisestä. Pääministeri Boris Johnson haluaisi järjestää vaalit 12. joulukuuta.

Viikonloppuna kaksi oppositiopuoluetta kertoi olevansa valmiita myöntymään ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin. Skotlannin kansallispuolueen SNP:n ja liberaalidemokraattien ehtona on, että EU-maat myöntävät lykkäystä brexitille tammikuun loppuun.

Työväenpuolueen puheenjohtaja Jeremy Corbyn on kertonut tukevansa aikaistettuja vaaleja vain, jos hallitus takaa, että sopimuksettoman brexitin vaihtoehto on poissa pöydältä.

Johnson on jo kahdesti aiemmin yrittänyt saada järjestettyä ennenaikaiset vaalit, mutta ei ole saanut esityksilleen riittävää kannatusta.

Britannian EU-eroa on lykätty aiemmin jo kahdesti. Eron piti alun perin tapahtua maaliskuun lopussa, mutta maa on pyytänyt lisäaikaa poliittisen hajaannuksen takia.

Viime viikon lauantaina Britannian hallitus pyysi EU:lta lisäaikaa tammikuun loppuun. Pyyntö oli vastahakoinen, sillä hallitus teki sen parlamentin velvoittamana. Pääministeri Johnson on itse taistellut nopeamman eron puolesta.

Uutista päivitetty klo 12.20.