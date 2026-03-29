EU on lähempänä arkeasi kuin uskotkaan – ja siksi sillä on väliä myös ensi kevään vaaleissa

Pääsimme piirien ja sisarjärjestöjen puheenjohtajien kanssa vierailemaan Brysselissä europarlamentaarikko Eero Heinäluoman vieraina. Vierailu Brysselissä ja Euroopan parlamenttissa muistutti jälleen yhdestä asiasta: EU ei ole kaukainen koneisto, vaan hyvin konkreettinen osa meidän arkeamme myös täällä Kaakkois-Suomessa. Inka Häkkinen Kaakkois-Suomen SDP:n puheenjohtaja

Keskusteluissamme europarlamentaarikkojen, virkamiesten ja asiantuntijoiden kanssa kävi selväksi, että monet päätökset, joita teemme kunnissa ja hyvinvointialueilla kytkeytyvät suoraan EU-tason linjauksiin. Kyse ei ole vain suurista linjoista, vaan käytännön asioista: työllisyydestä, energiasta, teollisuudesta, koulutuksesta ja ennen kaikkea ihmisten arjesta.

Kaakkois-Suomessa EU-politiikka näkyy erityisen vahvasti. Me olemme teollisuuden, logistiikan ja rajayhteistyön aluetta. Metsäteollisuuden tulevaisuus, energiaratkaisut ja liikenneverkot eivät ole vain paikallisia kysymyksiä, vaan niihin vaikutetaan merkittävästi EU:ssa. Siksi on tärkeää, että meidän äänemme kuuluu myös siellä, missä suuntaviivoja vedetään.

Samalla EU tarjoaa myös mahdollisuuksia. Aluekehitysrahoitus, innovaatiotuki ja vihreän siirtymän investoinnit voivat olla juuri niitä työkaluja, joilla vahvistamme Kaakkois-Suomen elinvoimaa. Mutta nämä mahdollisuudet eivät realisoidu itsestään, vaan ne vaativat aktiivista vaikuttamista, osaamista ja yhteistyötä kaikilla tasoilla.

TÄSSÄ kohtaa katse kääntyy ensi kevään vaaleihin.

Eduskuntavaaleissa päätetään siitä, millaista politiikkaa Suomessa tehdään, myös suhteessa Euroopan unioniin. Kansanedustajat linjaavat Suomen kannat EU-pöytiin, vaikuttavat siihen miten EU-lainsäädäntöä sovelletaan ja millaisia ratkaisuja tehdään esimerkiksi teollisuuden, energian, työn ja hyvinvoinnin kysymyksissä.

Tarvitsemme päättäjiä, jotka ymmärtävät EU-vaikuttamisen merkityksen ja osaavat yhdistää sen Suomen ja erityisesti Kaakkois-Suomen tarpeisiin. Tarvitsemme edustajia, jotka puolustavat alueemme etuja muuttuvassa maailmassa.

Brysselissä käydyt keskustelut vahvistivat omaa näkemystäni: vaikuttaminen ei tapahdu vain yhdessä paikassa. Se on ketju, joka ulottuu paikalliselta tasolta Eurooppaan ja takaisin. Mitä paremmin ymmärrämme tätä kokonaisuutta, sitä vahvempia olemme myös kotikentällä.

Siksi ensi kevään vaalit eivät ole vain paikalliset vaalit. Ne ovat myös osa laajempaa kokonaisuutta, jossa päätetään Suomen ja meidän alueemme suunnasta.

Pidetään huolta siitä, että Kaakkois-Suomen ääni kuuluu, niin kotimaassa kuin Euroopassakin.

Kirjoittaja on Kaakois-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtaja.