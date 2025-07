EU on valmis 72 miljardin euron vastatoimiin Yhdysvaltoja kohtaan

EU:n kauppakomissaari Maros Sefcovic sanoo, että EU on valmis noin 72 miljardin euron vastatoimiin, jos Yhdysvallat ei suostu neuvottelemaan tulleista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hän kommentoi asiaa EU:n ulkomaankauppaministereiden kokouksen jälkeen Brysselissä.

Aiemmin komission on kerrottu valmistelleen 95 miljardin vastatoimipakettia.

LISÄKSI EU:lla on valmiina noin 21 miljardin euron vastatullipaketti, jonka voimaantuloa on kuitenkin toistaiseksi lykätty ainakin elokuuhun. Yhdysvaltojen ja EU:n välisten neuvotteluiden on määrä jatkua jo tänään.