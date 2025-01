EU-parlamentaarikot: Venäjän varjolaivasto Itämerellä on saatava kontrolliin

EU-parlamentti keskusteli tiistaina täysistunnossaan Strasbourgissa Itämeren kaapelirikoista ja Venäjän varjolaivastosta. Monet mepit kehottivat EU:ta asettamaan rivakammin lisää Venäjän varjolaivaston aluksia pakotteiden alle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esimerkiksi vihreiden meppi Ville Niinistö vaati EU-komissiota ja jäsenmaita varmistamaan, että kaikki varjolaivastoon kuuluvat alukset asetetaan pakotteiden alle.

Tällä hetkellä varjolaivaston alaisia aluksia on pakotteiden alla 79, mutta varjolaivastoon kuuluvia aluksia on arvioitu olevan satoja.

Demareiden Eero Heinäluoma sanoi, että toistuvat kaapelirikot ovat koko EU:n asia.

- Sanktioitujen aluksien määrää on lisättävä, ja öljyn hintakattoa on alennettava, Heinäluoma sanoi.

G7-maiden asettama öljyn hintakatto kieltää tällä hetkellä yrityksiä tarjoamasta palveluita venäläisen öljyn kuljettamista varten, jos hinta ylittää 60 dollaria barrelilta. Suomi ja joukko muita EU-maita vaativat viime viikolla hintakaton alentamista Venäjän sotakassan heikentämiseksi.

KESKUSTAN europarlamentaarikko Elsi Katainen sanoi, että Euroopan on varauduttava ympäristöuhkiin, joita talvimerenkulkuun soveltumattomat alukset aiheuttavat.

- On oltava valmius torjua öljyonnettomuuksia, jotka on saatettu aiheuttaa tahallaankin, hän sanoi.

Suomen toimet Itämerellä joulukuussa Eagle S -öljytankkerin pysäyttämiseksi saivat myös kehuja mepeiltä.

- Vain Suomella on ollut ollut rohkeutta ryhtyä konkreettisiin toimiin yhteen varjolaivastoon kuuluvan laivan pysäyttämiseksi. Nyt pitää toimia eikä vain sanoa, että olemme huolissamme. On tehtävä kuten Suomi on tehnyt, sanoi konservatiivien ja reformistien ryhmän liettualaismeppi Aurelijus Veryga.

Teksti: STT/ Sanna Raita-aho