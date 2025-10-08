Politiikka
8.10.2025 12:27 ・ Päivitetty: 8.10.2025 12:27
EU-parlamentin mielestä kasvisburgeria ei saa enää myydä burgerina – linjaus ei vielä ole lopullinen
EU-parlamentti asettui keskiviikkona tukemaan linjausta, jonka mukaan esimerkiksi soijamakkaraa tai kasvisburgeria ei saisi enää myydä tai markkinoida näillä nimillä.
Parlamentti tuki aloitetta osana maatalouden yksinkertaistamispakettia. Päätös syntyi äänin 355-247. Parlamentin tuki ei vielä tarkoita, että säädös astuu voimaan, vaan siitä on neuvoteltava seuraavaksi muun muassa jäsenmaiden kanssa.
EU on parhaillaan uudistamassa elintarvikemarkkinoiden yhteistä lainsäädäntöä eli niin sanottua CMO-asetusta. Komission heinäkuussa antamassa esityksessä ehdotetaan, että 29 termiä, kuten liha tai siivet (wingsit), varattaisiin vain eläinperäisille tuotteille.
EU-parlamentin maatalousvaliokunnan syyskuussa hyväksymä esitys menee kuitenkin vielä pidemmälle. Keskiviikkona hyväksytyn linjauksen mukaan sanoja ”pihvi”, ”leike”, ”makkara” tai ”hampurilainen” saa jatkossa käyttää vain lihaa sisältävistä tuotteista.
EU-parlamentin suurimman ryhmän EPP:n ranskalaismepin ja asian esittelijän eli raportöörin Celine Imartin mukaan asialla halutaan vahvistaa maanviljelijöiden asemaa ja lisätä läpinäkyvyyttä.
- Pihvi tehdään lihasta. Kun näitä nimiä käytetään vain todellisesta lihasta, se pitää tuotemerkinnät rehellisinä, suojaa maanviljelijöitä ja kunnioittaa Euroopan kulinaarisia perinteitä, hän sanoi tiedotteessa.
KIELTOA ovat ajaneet muun muassa lihateollisuuden lobbarit ja jäsenmaista erityisesti Ranska.
Lisää aiheesta
Ympäristöjärjestöt taas ovat arvostelleet aloitetta ja sanoneet, että se pikemminkin hämmentää kuin auttaa kuluttajia. Niiden mukaan tuotteiden nykyiset nimet auttavat ihmisiä ymmärtämään paremmin, miten kasvipohjaisia vaihtoehtoja voi käyttää lihan korvaamiseksi.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
8.10.2025 06:33
Tietyt sanat halutaan varata vain lihatuotteille – EU-parlamentti äänestää kasvismakkaroiden kohtalosta