17.12.2025 12:08 ・ Päivitetty: 17.12.2025 12:08

EU-parlamentti hyväksyi venäläisen kaasun tuontikiellon

LEHTIKUVA / AFP / TOMAS BENEDIKOVIC

Euroopan parlamentti on äänin 500-120 hyväksynyt lain Venäjän kaasun tuontikiellosta. Asiasta kertoi X:ssä europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.), joka toimi parlamentin käsittelyssä pääneuvottelijana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Niinistön mukaan päätös on iso saavutus Euroopan energiaitsenäisyyden ja Ukrainan tuen puolesta.

- Jatkossa Venäjä ei enää voi käyttää fossiilienergian vientiä aseena Eurooppaa vastaan, Niinistö sanoi parlamentin tiedotteessa.

EU-maat ja parlamentti sopivat joulukuun alussa venäläisen kaasun tuontikiellosta. Tuontikieltoa aikaistetaan aiemmin suunnitellusta.

SEURAAVAKSI tarkoitus on tarttua venäläisen öljyn tuontikieltoon. Europarlamentaarikot ovat vaatineet täyskieltoa myös Venäjän öljyn tuonnille. Komissio on luvannut esitystä tästä alkuvuonna 2026, jotta kielto voisi tulla voimaan viimeistään vuoden 2027 lopulla.

Päätös merkitsee käytännössä, että venäläisen kaasun tuonti päättyy vaiheittain. Venäläisen nesteytetyn maakaasun spot-markkinat kielletään EU:ssa, kun asetus astuu voiman ensi vuoden alkupuolella.

Putkikaasun tuonti taas lopetetaan vaiheittain 30. syyskuuta 2027 mennessä.

