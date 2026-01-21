Palkittu politiikan aikakauslehti.
21.1.2026 15:32 ・ Päivitetty: 21.1.2026 15:32

EU-parlamentti jäädytti kauppasopimuksen Yhdysvaltain kanssa

FREDERICK FLORIN / AFP / LEHTIKUVA
EU-parlamentin jäseniä Strasbourgissa 21. tammikuuta.

Euroopan parlamentti on päättänyt panna EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen jäihin, kunnes Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump lopettavat uhkailunsa Grönlanti-kiistassa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoi parlamentin ulkomaankauppavaliokunnan puheenjohtaja Bernd Lange.

Uhkailemalla EU-maan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettiä ja käyttämällä tulleja kiristysvälineenä Yhdysvallat heikentää EU:n ja Yhdysvaltojen välisten kauppasuhteiden vakautta ja ennustettavuutta, Lange sanoi tiedotteessa.

