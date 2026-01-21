EU-parlamentti jäädytti kauppasopimuksen Yhdysvaltain kanssa

Euroopan parlamentti on päättänyt panna EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen jäihin, kunnes Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump lopettavat uhkailunsa Grönlanti-kiistassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoi parlamentin ulkomaankauppavaliokunnan puheenjohtaja Bernd Lange.

Uhkailemalla EU-maan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettiä ja käyttämällä tulleja kiristysvälineenä Yhdysvallat heikentää EU:n ja Yhdysvaltojen välisten kauppasuhteiden vakautta ja ennustettavuutta, Lange sanoi tiedotteessa.