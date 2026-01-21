Politiikka
21.1.2026 15:32 ・ Päivitetty: 21.1.2026 15:32
EU-parlamentti jäädytti kauppasopimuksen Yhdysvaltain kanssa
Euroopan parlamentti on päättänyt panna EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen jäihin, kunnes Yhdysvallat ja presidentti Donald Trump lopettavat uhkailunsa Grönlanti-kiistassa.
Asiasta kertoi parlamentin ulkomaankauppavaliokunnan puheenjohtaja Bernd Lange.
Uhkailemalla EU-maan alueellista koskemattomuutta ja suvereniteettiä ja käyttämällä tulleja kiristysvälineenä Yhdysvallat heikentää EU:n ja Yhdysvaltojen välisten kauppasuhteiden vakautta ja ennustettavuutta, Lange sanoi tiedotteessa.
