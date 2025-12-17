Politiikka
17.12.2025 14:42 ・ Päivitetty: 17.12.2025 14:42
EU-parlamentti tukee aborttialoitetta – näin suomalaiset äänestivät
Euroopan parlamentti on äänestyksessä päätynyt tukemaan eurooppalaista aborttioikeutta koskevaa My Voice My Choice -kansalaisaloitetta. Parlamentti asettui aloitteen taakse keskiviikkona äänin 358-202.
Aloitteessa ehdotetaan taloudellista mekanismia, jolla turvattaisiin kaikille EU-maiden kansalaisille oikeus aborttiin myös silloin, kun se ei ole mahdollista omassa asuinmaassa.
Parlamentti toteaa, ettei kaikilla naisilla ole Euroopassa edelleenkään mahdollisuutta turvalliseen ja lailliseen aborttiin.
”Valoa ja uskoa tulevaisuuteen”
Europarlamentaarikko Maria Ohisalo (vihr.) iloitsee päätöksestä.
- Tämä on iso voitto naisten oikeuksille!, hän sanoo tiedotteessa.
- Tämä ei ole vain fyysisen turvallisuuden kysymys – tällä on valtavia vaikutuksia ihmisen mielenterveyteen, itsemääräämisoikeuteen ja sosioekonomiseen asemaan. Aloitteen hyväksyminen on merkittävä askel naisten oikeuksien edistämiseksi koko EU-alueella.
ALOITE siirtyy seuraavaksi komission käsittelyyn. Ohisalo sanoo toivovansa siltä nopeita ja määrätietoisia esityksiä aborttioikeuden turvaamiseksi lainsäädännön tasolla.
Myös europarlamentaarikko Li Andersson (vas.) iloitsee ratkaisusta. Hän kirjoittaa Facebook-julkaisussaan, että kansalaisaloite tuo valoa ja uskoa tulevaisuuteen keskelle synkkiä aikoja.
- Kansalaisaloite asettaa etusijalle tavoitteen, minkä pitäisi olla EU:n yksi keskeisistä tehtävistä: tarjota kaikille eurooppalaisille yhtäläiset mahdollisuudet ihmisarvoiseen ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan elämään asuinpaikasta riippumatta, Andersson kirjoittaa.
Suomalaisista europarlamentaarikoista 12 äänesti aloitteen puolesta ja yksi, perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen, sitä vastaan. Poissa äänestyksestä olivat Anna-Maja Henriksson (r.) ja Katri Kulmuni (kesk.).
