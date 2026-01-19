Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.1.2026 06:23 ・ Päivitetty: 19.1.2026 12:01

EU puuhaa omaa kriisikokousta Grönlanti-tulliuhan takia

iStock

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa haluaa jo lähipäivinä koolle EU:n ylimääräisen huippukokouksen Brysseliin. Costan tiedottajan mukaan tapaaminen järjestetään torstaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

EU-maiden suurlähettiläät olivat koolla sunnuntaina. Costan mukaan jäsenmaat sitoutuvat Tanskan ja Grönlannin tukemiseen ja valmistautuvat puolustautumaan kaikenlaista painostusta vastaan. Lisäksi jäsenmaat jakavat näkemyksen siitä, että tullit ovat haitallisia transatlanttiselle yhteistyölle.

EU-maiden suurlähettiläät kokoontuivat Brysselissä ylimääräiseen kokoukseen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli ilmoittanut, että Suomelle ja seitsemälle muulle maalle asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia.

JÄSENMAAT harkitsevat Financial Timeslehden mukaan 93 miljardin euron arvoisten vastatullien asettamista Yhdysvalloille. Lista laadittiin jo viime vuonna, mutta sen käyttöönottoa lykättiin kauppasodan välttämisen vuoksi.

EU:n vastatoimiin kuuluisi myös rajoituksia yhdysvaltalaisyhtiöille. Näitä valmistellaan lehden mukaan neuvotteluvaltiksi eurooppalaisjohtajille, jotka keskustelevat Trumpin kanssa alkavalla viikolla Sveitsin Davosissa järjestettävässä Maailman talousfoorumin kokouksessa.

Trump ilmoitti lauantaina, että Suomelle ja seitsemälle muulle maalle asetetaan kymmenen prosentin tuontitulli helmikuun alusta alkaen Grönlannin takia. Kesäkuun alussa tulli nousisi 25 prosenttiin, ja tulleja olisi maksettava kaikista Yhdysvaltoihin vietävistä tuotteista, kunnes sopimus Grönlannin ostamisesta on tehty.

SUNNUNTAINA EU:n suurlähettiläät keskustelivat FT:n mukaan myös unionin taloudellisen pakottamisen vastaisesta työkalusta (ACI).

Vuonna 2023 käyttöön otetun välineen tarkoituksena on toimia EU:n vastaiskuna, jos joku tai useampi jäsenvaltio on vaarassa joutua taloudellisen painostuksen kohteeksi. Tähän mennessä sitä ei kuitenkaan ole koskaan vielä käytetty.

Väline mahdollistaisi muun muassa tullien ja muiden merkittävien rajoituksien asettamisen maalle, joka syyllistyy EU:n painostamiseen. Sitä voitaisiin periaatteessa käyttää esimerkiksi yhdysvaltalaisten teknologiajättien toiminnan rajoittamiseksi Euroopassa.

Juttua muokattu klo 14:01, kun kokouksen järjestäminen varmistui.

