EU rakentaa uutta kumppanuutta Afrikan maihin – ”länsimaat tarjoavat vain murusia pöydältään”

EU:n ja Afrikan unionin uutta yhteistä huippukokousta on odotettu pitkään. Demokraatti.fi/STT

Euroopan unioni yrittää parantaa suhdettaan Afrikan maihin, kun EU-maiden johtajat tapaavat Brysselissä kollegojaan Afrikan unionin (AU) jäsenmaista. Torstaina alkaneeseen kokoukseen saapui EU-maiden vieraaksi johtajia noin 40:stä Afrikan maasta.

Mannerten välisiä suhteita hiertää moni asia. Viime aikojen ongelmakohtana on ollut esimerkiksi koronarokotteiden maailmanlaajuisen jaon epäsuhta.

EU-maat ovat ehtineet rokottaa kansalaisiaan jo useampia kertoja, mutta afrikkalaisista alle 10 prosenttia on saanut täyden rokotussuojan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa on syyttänyt länsimaiden tarjoavan ”vain murusia pöydältään”, kun EU-maat ovat torjuneet ajatuksen koronarokotteiden patenttisuojan väliaikaisesta purkamisesta.

EU:n ja AU:n yhteisessä huippukokouksessa yksi suurista keskustelunaiheista onkin terveyspolitiikka. EU on luvannut toimittaa Afrikkaan 450 miljoonaa koronarokoteannosta tämän vuoden puoliväliin mennessä.

Lisäksi EU on tukemassa paikallisen rokotetuotannon kehittämistä Afrikassa.

Huippukokouksen aihepiirit kuuluvat vahvasti komissaari Jutta Urpilaisen (sd.) tontille. Urpilainen vastaa EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista ja on huippukokouksen alla ja sen yhteydessä osallistunut lukuisiin tapaamisiin ja oheistapahtumiin.

Koronapandemian lisäksi huippukokouksen merkittäviä keskustelunaiheita on EU:n Global Gateway -investointipaketti, jonka avulla pyritään saamaan liikkeelle jopa 150 miljardia euroa afrikkalaisiin hankkeisiin seitsemän vuoden aikana.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan investointipaketti näyttää EU:n voiman julkisten ja yksityisten sijoitusten houkuttelussa.

Moni pakettiin liittyvä yksityiskohta on kuitenkin vielä auki, ja julkisuudessa on esitetty epäilyksiä siitä, saadaanko koko luvattu summa kokoon. Varoja on tarkoitus käyttää digitaalisen siirtymän tukemiseen sekä ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin.

EU:n investointipaketti on nähty yleisesti vastaiskuna Kiinan Afrikan maille syytämille lainoille.

Huippukokouksessa Suomea edustava pääministeri Sanna Marin (sd.) piti tärkeänä, että kokouksen pöydällä on investointipaketin kaltaisia konkreettisia toimia. Hän kuvaili tunnelmia kokouksen alla myönteisiksi ja odottavaisiksi.

- Varmasti niin Afrikan maiden johtajat kuin EU-maiden johtajat ovat tätä huippukokousta odottaneet, Marin sanoi.

Unionien yhteinen huippukokous piti järjestää jo vuonna 2020, mutta pandemian vuoksi sitä jouduttiin lykkäämään.

EU:n ja AU:n johtajien on tarkoitus laatia huippukokouksessa yhteinen julkilausuma.