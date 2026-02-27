Politiikka
27.2.2026 13:31 ・ Päivitetty: 27.2.2026 14:18
EU ryhtyy väliaikaisesti soveltamaan Mercosur-sopimusta
EU on päättänyt alkaa väliaikaisesti soveltaa Etelä-Amerikan Mercosur-maiden kanssa solmittua kauppasopimusta. Asiasta kertoi perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.
- Väliaikainen soveltaminen on luonteensa mukaisesti aina väliaikaista. Sopimus voi astua lopullisesti voimaan vasta, kun Euroopan parlamentti on antanut suostumuksensa, von der Leyen sanoi.
Mercosur-sopimuksen laillisuus on edelleen EU-tuomioistuimen arvioitavana. Päätös väliaikaisesta sopimisesta oli mahdollista tehdä, sillä Mercosur-maat Argentiina ja Uruguay ratifioivat sopimuksen torstaina omasta puolestaan.
EU:n ja Mercosur-maiden eli Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välinen merkittävä kauppasopimus luo tullessaan voimaan yli 700 miljoonan ihmisen vapaakauppa-alueen. Sopimusta on neuvoteltu vuodesta 1999 saakka.
SOPIMUSTA vastustanut Ranskan presidentti Emmanuel Macron luonnehti päätöstä tuoreeltaan ”ikäväksi yllätykseksi”. Ranska on ollut äänekkäimpiä maita sopimuksen vastustamisessa.
Ranskan lisäksi kriittisesti sopimukseen on suhtautunut muun muassa Puola.
Sopimukseen kriittisesti suhtautuneet EU-maat ovat olleet huolissaan, että sopimus aiheuttaisi maataloustuotteiden vyöryn EU:n sisämarkkinoille. Eurooppalaisten maanviljelijöiden piirissä pelätään, että Etelä-Amerikasta saapuvat edullisemmat maataloustuotteet uhkaavat heidän toimeentuloaan.
SAKSAN ulkoministeri Johann Wadephul puolestaan kehui ratkaisua historialliseksi.
- Yritykset ja ihmiset molemmilta mantereilta voivat vihdoin hyötyä suuremmasta kasvusta ja vauraudesta, Wadelphul sanoi.
Sopimuksen kannattajat ovat pitäneet Mercosur-sopimusta merkittävänä mahdollisuutena eurooppalaiselle teollisuudelle ja keinona vahvistaa EU:n riippumattomuutta samaan aikaan, kun suhteet Yhdysvaltoihin ovat kärsineet.
Vuonna 1991 perustettu Mercosur muodostaa Etelä-Amerikan kauppaliittymän. Mercosur-maat ovat yhdessä maailman kuudenneksi suurin talous. Niiden väkiluku on yhteensä noin 270 miljoonaa.
