24.10.2025 13:16 ・ Päivitetty: 24.10.2025 13:16

EU syyttää Metaa digisääntöjen rikkomisesta – yhtiö kiistää

LEHTIKUVA / AFP / FABRICE COFFRINI

EU sanoo, että teknologiayhtiö Metan omistamat sosiaalisen median palvelut Facebook ja Instagram ovat rikkoneet unionin digitaalisten sisältöjen sääntelyä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Euroopan komissio kertoi asiasta perjantaina. Komission alustavan arvion mukaan Metan somealustat ovat rikkoneet EU:n digipalveluasetusta.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio on syyttänyt yhdysvaltalaista Metaa asetuksen rikkomisesta. Yhtiö kiistää syytökset.

Komissio sanoi, että myös kiinalaisomisteinen sosiaalisen median palvelu TikTok on rikkonut EU-asetusta. Komissio on syyttänyt TikTokia asetuksen rikkomisesta aiemminkin.

UNIONIN digisääntely vaatii suuria teknologiayhtiöitä estämään laittoman sisällön leviämisen alustoillaan ja varmistamaan, että digitaaliset markkinat ovat avoimia kilpailulle. Sääntelyn rikkomisesta voi tulla yhtiöille merkittävät sakot.

EU:n mukaan Meta ja TikTok, jonka omistaa kiinalainen ByteDance-yhtiö, eivät ole antaneet tutkijoille riittävää pääsyä niiden dataan.

EU sanoo, ettei kyse ole pelkästä läpinäkyvyyden periaatteesta. Unionin mukaan sääntelyllä pyritään varmistamaan, että tutkijat pystyvät tekemään keskeistä työtään, kuten selvittämään, kuinka paljon lapset altistuvat vaarallisille sisällöille suosituilla somealustoilla.

TikTok sen sijaan vakuuttaa olevansa sitoutunut läpinäkyvyyteen. TikTokin näkemyksen mukaan komission vaatimukset datan luovuttamisesta asettavat kuitenkin EU:n digipalveluasetuksen ja yleisen tietosuoja-asetuksen keskenään vastakkain.

-  Jos molempia ei voida täysin noudattaa, kehotamme sääntelyviranomaisia ​​selventämään, miten nämä velvoitteet tulisi sovittaa yhteen, tiedottaja sanoi.

EU sanoi myös, että Facebook ja Instagram eivät tarjoa käyttäjäystävällisiä keinoja laittoman sisällön merkitsemiseen. Lisäksi alustat eivät komission mukaan tarjoa käyttäjilleen tehokkaita järjestelmiä, joilla nämä voisivat haastaa sisällön moderointiin liittyviä päätöksiä.

Metalla ja TikTokilla on vielä mahdollisuus vaikuttaa komission esille nostamiin huoliin ja tarjota niihin ratkaisuja. Jos EU:ssa ei olla tyytyväisiä teknojättien esityksiin, unioni voi määrätä yhtiöille sakkoja jokaisesta eri rikkomuksesta alustakohtaisesti.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

