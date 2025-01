EU-ulkoministerit etsivät sopua Venäjä-pakotteisiin – Unkarin Orban panttaa hyväksymistään

EU:n ulkoministerit kokoontuvat tänään Brysseliin. Kokouksessa yritetään löytää sopu Venäjään kohdistuvien pakotteiden jatkamisesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU:n Venäjälle asettamat pakotteet on uusittava kuuden kuukauden välein tai ne raukeavat. Yleensä kyseessä on ollut rutiininomainen päätös, mutta Unkarin pääministeri Viktor Orban on pantannut hyväksyntäänsä pakotteiden jatkamiselle.

Jos jäsenmaat eivät pääse yksimielisyyteen pakotteiden jatkamisesta perjantaihin mennessä, ne voivat raueta helmikuun alussa.

PERJANTAINA Orban esitti vaatimuksia EU:lle liittämällä pakotepäätöksen siihen, että Ukrainan tulisi sallia venäläiskaasun toimittaminen EU-alueelle Ukrainan kautta.

Ukraina sulki vuoden alussa hanat Eurooppaan menevältä venäläiskaasulta. Sitä ovat ostaneet Unkarin lisäksi muun muassa Slovakia ja Itävalta.

- Pakotteiden jatkaminen on nyt asialistalla. Käytin käsijarrua ja pyysin eurooppalaisia johtajia ymmärtämään, että näin ei voi jatkua, Orban sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Yleinen mieliala EU:ssa tuntuu olevan, että Orban lopulta taipuu pakotteiden jatkamiseen. Orban on aiemminkin hidastanut Ukrainaan liittyviä päätöksiä, mutta taipunut lopulta muun EU:n kannalle.

Orban on kritisoinut Venäjälle asetettuja pakotteita ja pitänyt muista EU-maista poiketen suhteita yllä Venäjän presidentti Vladimir Putiniin.

VENÄJÄÄN kohdistuvien pakotteiden lisäksi kokouksen asialistalla ovat Syyriaan kohdistuvat pakotteet. Syyriassa joulukuussa vallan ottanut uusi hallinto on vaatinut luopumaan pakotteista, jotka asetettiin syrjäytetyn presidentin Bashar al-Assadin hallinnolle.

EU-johtajien odotetaan antavan vihreää valoa pakotteiden asteittaiselle poistamiselle. Pakotteita ei poistettaisi kerralla, vaan EU haluaa ensin nähdä, millaista politiikkaa Syyrian uusi hallinto lähtee ajamaan ja toteuttaako hallinto lupauksensa muun muassa uskonnollisten vähemmistöjen kunnioittamisesta.

EU:N varovaisuus liittyy siihen, että al-Assadin syrjäyttäneitä kapinallisia johtanut Hayat Tahrir al-Sham (HTS) on islamistiryhmä, jonka juuret ovat terroristijärjestö al-Qaidan Syyrian-haarassa.

Pakotteiden poisto kohentaisi sisällissodan runteleman Syyrian taloutta ja antaisi legitimiteettiä uudelle hallinnolle.

Lisäksi EU:n etu olisi vähentää ulkoisten toimijoiden, mukaan luettuna Venäjän, vaikutusvaltaa Syyrian sisäisiin asioihin, summasi eräs korkea-arvoinen EU-virkamies perjantaina.

KOKOUKSESSA käydään läpi myös EU:n suhteita Yhdysvaltain uuteen hallintoon. EU odottaa tällä hetkellä, mitä presidentti Donald Trump käytännössä aikoo muun muassa uhkailemiensa tullien ja Ukrainan sodan suhteen.

- On keskeistä rakentaa aktiivisesti yhteyksiä uuden hallinnon avaintoimijoihin ja jatkaa vaikuttamista EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisten ja kaupallistaloudellisten intressien edistämiseksi, sanoi kokoukseen osallistuva ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) perjantaina tiedotteessa.

Sanna Raita-aho/STT