EU vaatii Israelia lopettamaan sotilasoperaationsa Rafahissa välittömästi

Euroopan unioni vaatii, että Israel lopettaa sotilasoperaationsa Rafahissa Gazan eteläosassa välittömästi. Mikäli Israel ei tee näin, suhteet EU:hun ovat vaarassa kärsiä pahasti, sanoo unionin ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell lausunnossaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Israel on toistuvasti ilmoittanut, että se aikoo tehdä laajan maahyökkäyksen Rafahiin. Kaupungin itäosassa on jo menossa sotilasoperaatioita, joita Israelin armeija on kutsunut rajoitetuiksi.