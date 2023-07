EU vastaa globaaliin ruokakriisin – maataloustuotteiden vienti Ukrainasta jatkuu solidaarisuuskaistojen kautta

Venäjä käy hyökkäyssotaa Ukrainaa vastaan Euroopassa, mutta sodan vaikutukset ulottuvat kauas Euroopan ulkopuolelle. Sota on muun muassa vaikeuttanut maataloustuotteiden vientiä Ukrainasta heikentäen maailmanlaajuista ruokaturvallisuutta. Jutta Urpilainen

Viime vuoden elokuussa YK:n ja Turkin välittämänä solmittiin Mustanmereen viljasopimus, joka on mahdollistanut maataloustuotteiden viennin meriteitse Ukrainasta. Viime viikolla Venäjä kuitenkin ilmoitti vetäytyvänsä sopimuksesta. Ilmoitus on ollut valitettava, koska sopimuksen myötä Ukrainasta on toimitettu maailmanmarkkinoille lähes 33 miljoonaa tonnia maataloustuotteita. Maataloustuotteiden vienti ei kuitenkaan pääty Venäjän ilmoitukseen jättää sopimus. Nimittäin toukokuussa 2022 Euroopan komissio ehdotti niin kutsuttujen solidaarisuuskaistojen perustamisen EU:n ja Ukrainan välille. Sittemmin niiden käyttöönoton toukokuussa 2022 on solidaarisuuskaistojen kautta viety yli 45 miljoonaa tonnia maataloustuotteita maailmanmarkkinoille.

Solidaarisuuskaistojen kautta on Ukrainasta viety yli 45 miljoonaa tonnia maataloustuotteita maailmanmarkkinoille.

EU vastaa laaja-alaisesti globaaliin ruokakriisin; sekä Venäjän hyökkäyssodan välittömiä seurauksia lievittämällä että vahvistamalla pidemmällä aikavälillä globaalia ruokaturvallisuutta. Pidemmän aikavälin toimilla tuetaan kumppanimaiden omaa, kestävää maataloustuotantoa ja vahvistetaan samalla niiden kriisinsietokykyä. Tästä esimerkkinä EU:n ja YK:n alaisen maatalouden kansainvälisen kehitysrahaston (IFAD) viime keväänä allekirjoittamat kaksi sopimusta yhteisarvoltaan 70,7 miljoonaa euroa kestävän maataloustuotannon edistämiseksi kumppanimaissa.

Omassa työssäni olen myös eri yhteyksissä korjannut sitä väärinymmärrystä, että EU:n Venäjää kohtaan asettamat pakotteet estäisivät elintarvikkeiden ja lannoitteiden viennin Venäjältä. Tämä ei pidä paikkaansa ja pakotteet eivät estä näiden viemistä. Globaalia ruokaturvallisuutta eivät vaaranna pakotteet, vaan Venäjän käynnistämä kansainvälistä oikeutta räikeästi rikkova hyökkäyssota.

Jutta Urpilainen,

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaari